De Britse koningin Elizabeth II is donderdagmiddag in het bijzijn van haar familie gestorven in kasteel Balmoral in Schotland. Om 19.30 uur Nederlandse tijd maakte Buckingham Palace bekend dat de vorstin was overleden. Ze werd 96 jaar oud en was meer dan 70 jaar het boegbeeld van het Britse volk.

Stefano Domenicali heeft namens de Formule 1-organisatie gereageerd op het nieuws. “De Formule 1 rouwt om de dood van Hare Majesteit Queen Elizabeth II. Gedurende meer dan zeven decennia wijdde zij haar leven met waardigheid en toewijding aan de publieke zaak en inspireerde zij zo velen over de hele wereld”, leest de verklaring van de Formule 1. “De Formule 1 leeft intens mee met de koninklijke familie en de inwoners van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest.”

FIA-president Mohammed Ben Sulayem reageert: “Namens de volledige FIA-gemeenschap betuig ik onze oprechte deelneming aan de koninklijke familie met het zeer droevige nieuws van het overlijden van Hare Majesteit de Koningin. Wij herdenken haar opmerkelijke leven van dienstbaarheid. Onze gedachten gaan uit naar de bevolking van het Verenigd Koninkrijk en het Gemenebest.”

De Formule 1 laat weten dat er dit weekend tijdens de Italiaanse Grand Prix stilgestaan wordt bij het overlijden van koningin Elizabeth.

Hieronder verzamelen we de reacties van de verschillende partijen uit de Formule 1: