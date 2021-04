In de vierde aflevering van het seizoen weegt het panel van Motorsport.com Nederland onder andere de inhaalrace van Sergio Perez in Bahrein, wordt de kritiek op Sebastian Vettel besproken en kan er - volgens de statistieken - eindelijk antwoord worden gegeven op de vraag of Max Verstappen nou wel of geen wereldkampioen wordt in 2021. Ook wordt er nagepraat over het allereerste raceweekend van de Extreme E, worden er herinneringen opgehaald aan Imola en wordt besproken of de invoering van een sprintrace op zaterdag nou wel of niet een goed idee is.

