Podcast: Wint Verstappen na Monaco ook in de straten van Baku?

In de twaalfde aflevering van het seizoen blikken Erwin Jaeggi, Mike Mulder en Koen Sniekers nog heel even terug op de Indy 500, maar wordt er vooral uitgekeken naar het komende Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan. Het Baku City Circuit heeft in het verleden al heel wat spektakel en verrassende podiums opgeleverd. Wordt de strijd vooraan ook dit weekend weer onvoorspelbaar, of zien we een tweestrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen?

Naast de vooruitblik op de race geven we ook antwoord op vragen van luisteraars en krijgen we steeds meer positieve berichten over Formule 1-races met volle tribunes. Hoe zit het verder met de wel heel voorzichtige uitspraken van Toto Wolff en Fernando Alonso? En moeten we ons na een opvallend verhuisbericht zorgen gaan maken om Yuki Tsunoda?

De Motorsport.com Formule 1-podcast is een productie van de Nederlandse redactie van Motorsport.com en verschijnt iedere woensdag. De podcast is te vinden op alle platforms. Vergeet de show niet te volgen, zodat de nieuwe show direct in je feed verschijnt. Heb jij een vraag voor het panel? Stel hem op onze social media-kanalen, via een reactie onderaan dit artikel of stuur een mailtje naar nl.info@motorsport.com!