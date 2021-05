Podcast: De Nederlandse autosportliefhebber raakt te verwend!

In de elfde aflevering van het seizoen blikken Erwin Jaeggi, Bjorn Smit en Koen Sniekers terug op de zesde race van het Formule 1-seizoen: een historische Grand Prix van Monaco waarin Max Verstappen de overwinning pakte. Het panel van Motorsport.com Nederland blikt terug op de triomftocht van Verstappen en voorspelt welke impact de zege gaat hebben op de titelstrijd met Lewis Hamilton.

Uiteraard ook uitgebreid aandacht voor de problemen van polesitter Charles Leclerc, antwoord op de vragen van een aantal luisteraars en komen de voornaamste winnaars en verliezers van het raceweekend aan bod.

We sluiten af met een vooruitblik op de 105de Indianapolis 500, waar Rinus van Kalmthout met zijn Chevrolet als jongste coureur ooit vanaf de eerste startrij mag vertrekken.

De Motorsport.com Formule 1-podcast is een productie van de Nederlandse redactie van Motorsport.com en verschijnt iedere woensdag. De podcast is te vinden op alle platforms. Vergeet de show niet te volgen, zodat de nieuwe show direct in je feed verschijnt. Heb jij een vraag voor het panel? Stel hem op onze social media-kanalen, via een reactie onderaan dit artikel of stuur een mailtje naar nl.info@motorsport.com!