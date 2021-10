F1 overweegt stappenplan richting verbod op bandenwarmers in 2024

Het opwarmen van de banden door middel van bandenwarmers is al jaren gemeengoed in de Formule 1, dat een van de weinige klassen is waarin dat gebruikelijk is. De sport opereert sinds begin 2021 echter onder een budgetplafond en dat betekent dat ieder dubbeltje tegenwoordig wordt omgedraaid door de teams. Het afschaffen van bandenwarmers zou daarbij een flinke duit in het zakje kunnen doen, want voor tien complete sets bandenwarmers tellen de renstallen al gauw 280.000 euro neer.

De F1 lijkt graag afstand te willen doen van de bandenwarmers, maar de topteams zijn daar toch huiverig voor. Zij vrezen grote problemen met het opwarmen van de banden, mede doordat dit soms zelfs met bandenwarmers al een probleem vormt. Met de overstap naar 18 inch velgen en banden met een kleinere wang gaat er in 2022 bovendien het nodige veranderen in het opwarmen van de banden. De kleine teams zien het daarentegen wel zitten om de bandenwarmers te verbieden, omdat dit een relatief eenvoudige kostenbesparing is.

Om beide partijen tegemoet te komen, wordt er volgens Auto, Motor und Sport tijdens de bijeenkomst van de F1 Commission op 13 oktober gesproken over een compromis. Het idee is om het gebruik van de bandenwarmers geleidelijk terug te brengen, zodat er in 2024 een verbod kan komen.

Het Duitse medium meldt dat de teams vanaf 2022 niet langer over veertig, maar twintig bandenwarmers mogen beschikken. Dat betekent dat niet langer tien sets, maar vijf sets banden voorverwarmd kunnen worden. Bovendien mogen regenbanden en intermediates helemaal niet meer in de bandenwarmers gelegd worden. Voor de slicks geldt dat de temperatuur geleidelijk wordt teruggebracht. Tegenwoordig mogen de bandenwarmers nog verwarmd worden tot 90 graden Celsius, maar dat moet via 70 graden in 2022 worden verlaagd tot 50 graden in 2023.