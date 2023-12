Dit zijn de zes locaties voor F1-sprintraces in 2024

Op de achtergrond wordt er nog flink wat besproken door de teams en de Formule 1 over het aanpassen van het format van sprintweekenden, maar FOM heeft intussen wel alvast de locaties voor de sprintraces van 2024 bekendgemaakt. Opnieuw zal er in zes weekenden een sprintrace plaatsvinden, waarbij Oostenrijk, Austin, Brazilië en Qatar net als in 2023 gastheer zullen zijn. Twee locaties moeten na een jaar al terugkeren naar het normale Grand Prix-format: Azerbeidzjan en België. Het stratencircuit van Baku en Spa-Francorchamps moeten plaatsmaken voor het Shanghai International Circuit en het Miami International Autodrome.

Naar verluidt was de keuze voor China en Miami ingegeven door het feit dat dit de beste opties waren voor de beginfase van het seizoen. Bahrein en Saudi-Arabië vielen daardoor al af, aangezien zij de eerste twee races van het seizoen 2024 organiseren. Australië werd overwogen voor een sprintweekend, maar door de tijdzones zou de actie dan niet op een gunstig tijdstip voor Europese fans plaatsvinden. China en Miami bieden aan hun kant meer inhaalmogelijkheden terwijl het qua tijdstippen ook nog eens gunstiger uitpakt.

Veranderingen aan F1-sprintrace in 2024

De Formule 1-teams zullen zich in januari buigen over mogelijke aanpassingen aan het sprintformat. Begin dit jaar werd deze al aangepast, waardoor er een sprint shootout plaatsvond om de startvolgorde voor de sprintrace te bepalen. Deze vond op dezelfde dag, de zaterdag, plaats, waardoor de sprint in feite werd losgetrokken van de Grand Prix zelf. Het leidde echter wel tot verwarring bij teams en fans, aangezien op vrijdag de vrije training en kwalificatie voor zondag afgewerkt werden. Volgens sommige teambazen was het logischer om de sprintkwalificatie naar de vrijdag te verplaatsen, waardoor de sprintrace zaterdagochtend afgewerkt wordt en de kwalificatie voor de Grand Prix later diezelfde dag volgt. Dat leidt echter weer tot zorgen bij teams over eventuele schade opgelopen in de sprintrace, wat dan weer een grotere impact kan hebben op de hoofdrace.

Ook zijn de parc fermé-regels een twistpunt voor de teams. Door het sprintformat is er maar één vrije training en vanaf de eerste ronde in de kwalificatie mogen de teams niet meer sleutelen aan de afstelling van de auto. Daardoor moet dus in één uur de afstelling voor de rest van het weekend bepaald worden. Teams zouden deze parc fermé-regels voor sprintweekenden wat milder willen maken. Ook kwam dit jaar weer het idee van sprintraces met een omgekeerde startgrid weer op tafel te liggen. Dat komt dan echter ook weer met problemen, want dan moeten coureurs dus aangemoedigd worden om in de sprintkwalificatie alsnog snelle ronden te rijden, in plaats van te mikken op de tiende startplek om zo de sprintpole te veroveren.

De sprintraces van F1-seizoen 2024: