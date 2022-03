F1 kondigde vorige week aan het contract van de Grand Prix van Rusland te hebben opgezegd en niet meer in het land te racen, terwijl de Russische coureur Nikita Mazepin in de aanloop naar het nieuwe seizoen zijn zitje bij Haas is kwijtgeraakt. Eerder deze week besloot de Premier League zijn uitzendcontracten in Rusland op te schorten, waardoor de wedstrijden niet meer te zien zijn. F1 heeft een eenzelfde maatregel genomen en zijn uitzendcontract met Match TV met onmiddellijke ingang opgezegd. Het laatste contract werd in 2020 getekend en liep tot het einde van 2023.

Daarnaast is ook F1 TV niet meer beschikbaar in Rusland, daarmee krijgt de Russische bevolking geen toegang meer tot Formule 1-Grands Prix. Match TV zond daarnaast ook de Premier League uit en had het de rechten van de Champions League en een aantal andere Europese competities in handen. Kort voor het helemaal verscheuren van het contract met de race op Sochi, was de Grand Prix voor 2022 al afgelast. Dit allemaal naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne.

Promotor Russische Grand Prix dreigt met rechtszaak

De promotor van de Russische Grand Prix, Rosgonski, liet eerst weten dat de F1-race in theorie nog door kon gaan. Maar het opheffen van het contract betekent dat dit niet meer mogelijk is en ook de verplaatsing van de GP naar St. Petersburg is van de baan. Rosgonski heeft op zijn beurt laten weten een rechtszaak te overwegen tegen de F1-organisatie.

De FIA heeft na een spoedvergadering van de World Motor Sport Council aangekondigd dat er geen wedstrijden in Rusland en Wit-Rusland worden gehouden, maar heeft wel verklaard dat coureurs uit die landen onder een neutrale vlag mogen blijven racen. Veel nationale autoriteiten, waaronder Motorsport UK en KNAF, ondernamen zelf actie door een verbod in te stellen voor coureurs uit die landen om deel te nemen aan evenementen. Haas kondigde in het weekend aan dat het het contract van Mazepin had beëindigd, evenals de overeenkomst met titelsponsor Uralkali. Mazepin en zijn vader, Dmitry, zijn sindsdien onderworpen aan sancties van de EU. Uralkali dreigt met een rechtszaak tegen het Amerikaanse team.