Formule 1 komt met serie maatregelen tegen coronavirus

De Formule 1-organisatie laat op de eigen website het volgende weten: “De gezondheid en veiligheid van de F1-fans, familie en gemeenschap is altijd het belangrijkste. Het coronavirus verspreidt zich steeds verder en heeft een steeds grotere invloed op de wereldgemeenschap. Formule 1 staat in continu overleg met promotors, overheidsinstanties en gezondheidsinstellingen om de gezondheid te bewaken van iedereen binnen en rondom de sport.”

Over de maatregelen in Bahrein zegt Formule 1 het volgende: “Bahrein heeft de beslissing genomen om dit jaar een Grand Prix zonder publiek te organiseren, onderdeel van een serie van maatregelen in het land om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Bahrein zal ook extra controles uitvoeren bij aankomst [van personeel en media uit het buitenland] en er zijn gespecialiseerde medische faciliteiten ter plaatse. Daarnaast zijn er op het circuit hygiënische maatregelen genomen, zoals extra locaties om handen te wassen en protocollen om eventuele verdachte gevallen op te vangen.”

De Grand Prix van China is de enige race die tot nu toe van de kalender is gehaald. Of ook andere races dat lot zullen ondergaan, kan de organisatie nog niet zeggen: “Door het vloeiende karakter van het virus, blijft Formule 1 de zaak wetenschappelijk in de gaten houden. We krijgen dagelijks advies van gezondheidsinstanties en laten ons leiden door het advies en de maatregelen van de lokale organisatoren.”

Ook heeft Formule 1 zelf maatregelen genomen: “Op advies van [overheidsinstantie] Public Health England hebben we onder andere de hoeveelheid onnodige reisbewegingen stopgezet. Verder hebben we op vliegvelden, logistieke knooppunten en circuits gespecialiseerde teams klaarstaan om verdachte gevallen op te sporen en hebben de promotors quarantainelocaties aangewezen om verdachte gevallen op te vangen.”