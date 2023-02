De Formule 1-livery's van Red Bull Racing door de jaren heen

Red Bull RB10

Met vier constructeurs- en rijderstitels begon Red Bull Racing in 2014 met de RB10 aan het hybride tijdperk in de Formule 1. De Red Bull-livery, waar het team al jaren mee reed, was ook weer van de partij. Red Bull was en is voornemens de kleurstelling net zo iconisch te maken als de Lotus JPS uit de jaren tachtig. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel en Red Bull-nieuwkomer Daniel Ricciardo werden met de nieuwe creatie van Adrian Newey op pad gestuurd. De RB10 kon dat seizoen weinig potten breken, maar viel met onder meer titelsponsor Infiniti zeker weer op in het veld. Ricciardo won in de RB10 wel zijn eerste F1-race.

Daniel Ricciardo in actie met de Red Bull RB10. Foto: Sutton Images

Red Bull RB11

Red Bull Racing trok 1 februari 2015 in de pitstraat van Jerez het doek van de splinternieuwe RB11. Ricciardo was als coureur aangebleven, maar de naar Ferrari vertrokken Vettel was opgevolgd door Daniil Kvyat. De Oostenrijkse formatie toonde in Spanje echter een testlivery - CamoBull - , die totaal anders was dan de kleuren waar Red Bull normaal gesproken mee ten strijde trok. De 'nieuwe' kleurstelling werd goed ontvangen, maar Red Bull stelde de liefhebbers toch teleur door bij de seizoensstart terug te keren naar de blauwe, rode, gele en paarse kleuren. De grote rode stier was uiteraard weer op de motorkap geplakt, maar naast voorwielen stond er nu ook in het groot: Red Bull.

Red Bull RB12

De Red Bull RB12 blijft voor de meeste Nederlanders de speciaalste auto van het Oostenrijkse team. Met die auto won Max Verstappen in 2016 zijn allereerste race in de Formule 1. Ditmaal koos Red Bull al vanaf de tests om met de gangbare kleurstelling te rijden. Echter was er een groot verschil: de glanzende kleuren waren ingeruild voor matte vanwege het aerodynamische voordeel. Daarnaast verdween de naam Renault van de auto en werd deze vervangen door Tag Heuer - al was de auto gewoon voorzien van een Franse power unit. Tevens had het Puma als nieuwe sponsor gestrikt.

Max Verstappen in actie met de Red Bull RB12. Foto: Red Bull Content Pool

Red Bull RB13

Met de RB13 reed Verstappen in 2017 zijn eerste volledige F1-seizoen bij Red Bull. Vanwege de nieuwe regels ging het uiterlijk van de bolides nogal op de schop, maar aan de livery van Red Bull veranderde weinig. De renstal hield vast aan de matte kleuren. Wel verscheen het racenummer van de Red Bull-coureurs groot op de haaienvin en plakte het team het Aston Martin-logo op de wagen.

Max Verstappen in actie met de Red Bull RB13. Foto: Sutton Images

Red Bull RB14

Voor de filmdag voorafgaand aan het testwerk en het F1-seizoen 2018 trok Red Bull opnieuw een speciale kleurstelling van de plank. Nagenoeg alle vaste kleuren verdwenen en de blauwe kleur werd in een andere tint op de wagen gespoten. De livery werd door bijna iedereen zeer goed ontvangen en Red Bull kreeg geregeld de vraag of het deze voor de rest van het jaar wilde behouden. Dat gebeurde niet, maar een auto met deze specifieke kleuren staat wel bij de ingang van een van de gebouwen in Milton Keynes (MK-7). Red Bull greep voor de rest van het jaar gewoon terug op de oude kleuren. Het Aston Martin-logo kreeg een prominenter plekje op de achtervleugel.

Red Bull RB15

De creatievelingen zaten ook voorafgaand het seizoen 2019 niet stil. Opnieuw kwam Red Bull met een heel nieuw design op de proppen, opnieuw werd deze alleen gebruikt voor de filmdag en opnieuw werd op social media gesmeekt of Red Bull de nieuwe kleuren niet kon aanhouden. Het bijzondere aan de RB15 was dat dit de eerste Red Bull-wagen was met een Honda-motor. Verstappen stak zijn enthousiasme over de nieuwe livery ook niet onder stoelen of banken. Toch greep Red Bull tijdens het raceseizoen weer terug naar de inmiddels toch iconische kleuren. Op de 'gewone' livery pronkte het Aston Martin-logo nog steeds groot op de achtervleugel, met Honda op de motorkap.

Red Bull RB16

Na twee jaar van bijzondere kleurstellingen voorafgaand het jaar, besloot Red Bull het in 2020 toch wat rustiger te houden. Uiteraard verdwenen de standaard kleuren niet en bleef het Aston Martin-logo groot op de achtervleugel. Voor de rest wijzigde er amper iets aan de kleuren.

Alex Albon in actie met de Red Bull RB16. Foto: Charles Coates / Motorsport Images

Red Bull RB16B

Wat aan de Red Bull-wagen van 2021 het meest opviel was de naam. In principe zouden in 2021 nieuwe technische reglementen ingaan, maar vanwege de coronapandemie werd dit uitgesteld. Het chassis van 2020 werd grotendeels meegenomen naar 2021, op een paar onderdelen na. Het betrof eerder een B-versie van de RB16, dan een compleet nieuwe auto die de RB17 genoemd kon worden. Vandaar dat Red Bull koos voor de naam RB16B. Het seizoen werd grotendeels met de normale kleuren verreden, maar in Turkije sloeg Red Bull een heel ander pad in. Honda zou de sport eind 2021 verlaten en Red Bull wilde de Japanners op deze manier eren. In principe wilde Red Bull deze kleuren in Japan gebruiken, maar die race ging dat jaar, net als in 2020, niet door vanwege corona.

Red Bull RB18

Dan komen we aan bij de meest recente kleurstelling, die op de RB18. De auto waar Verstappen zijn tweede wereldtitel mee pakte. Opnieuw geen spectaculaire testkleurstellingen. Nee, Red Bull hield het normaal, maar door de gewijzigde auto's, krijgt alles toch een andere uitstraling. Het grootste verschil voor Verstappen was natuurlijk het racenummer. Hij ruilde 'zijn' #33 als kampioen in voor #1. Oracle was intussen titelsponsor geworden en verscheen groot op de sidepods van de auto. De RB18 betekende Red Bull's zesde wereldtitel bij de rijders en vijfde bij de constructeurs. Red Bull heeft de vertrouwde kleuren nooit losgelaten en hun missie om de livery iconisch te laten worden is inmiddels wel geslaagd.

Max Verstappen in actie met de Red Bull RB18. Foto: Andy Hone / Motorsport Images