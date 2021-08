De huidige hybride V6-turbomotoren hebben hun langste tijd gehad en moeten vanaf het seizoen 2025 vervangen worden door een nieuwe krachtbron. De gesprekken daarover tussen de tien Formule 1-teams, de FIA, de Formule 1-organisatie en afgevaardigden van Audi en Porsche, begonnen in juli rond de Grand Prix van Oostenrijk. Inmiddels lijkt het er op dat de verschillende partijen elkaar zo genaderd zijn dat bij een volgende vergadering (in september) een akkoord op tafel zou moeten liggen, melden onze Duitse collega’s van Motorsport-Total.com.

Maandenlang werd er tot in detail gesteggeld over hoe de Formule 1-motor van de toekomst er uit zou moeten komen te zien, maar echt vooruitgang boekte men niet. Tijdens de bijeenkomst in Oostenrijk werd een nieuwe benadering geprobeerd. Als vertrekpunt werd op Spielberg gekozen voor het kostenplaatje en pas daarna werd ingegaan op technische details.

Die aanpak lijkt z’n vruchten te hebben afgeworpen. De laatste tijd vonden er al besprekingen plaats op het niveau van de CTO's (chief technical officers), de hoogste technische bazen van de teams. Die zijn momenteel hard bezig om de randvoorwaarden op papier te zetten. De resultaten zouden dan half september op het hoogste niveau (van de teambazen) worden besproken.

Elektrificatie en synthetische brandstoffen

Over de hoofdpunten is men het grotendeels eens. De V6 zal blijven bestaan, maar het belang van de verbrandingsmotor zal sterk worden verminderd. Dat zou moeten worden bewerkstelligd door strakke regelgeving en standaardisering waar het gaat om geometrie, gewicht en materiaal. Zo’n ingreep zou een hoop kosten besparen. Waar de productie van een Formule 1-motor tegenwoordig nog zo’n twee miljoen euro kost, is het de bedoeling dit bedrag in de toekomst te halveren.

Een van de grootste geschilpunten is de elektrische aandrijving. Het belang daarvan zou flink worden opgeschroefd. Vooral Mercedes, marktleider op dit gebied, wil dit deel van het pakket graag zelf in ontwikkeling houden omdat het ook relevant kan zijn voor de straatauto's van het merk met de ster. Renault en Ferrari zouden bereid zijn om op dit terrein compromissen te sluiten, terwijl Red Bull – dat vanaf volgend jaar zelf krachtbronnen gaat ontwikkelen – er vanwege de complexiteit niet op zit te wachten. Volkswagen – dat met Audi en Porsche aan tafel zit – zou graag zien dat het elektrische deel van de aandrijving flink wordt vereenvoudigd, omdat het een ontwikkelingsachterstand heeft op de huidige motorleveranciers.

De onenigheid op dit terrein zijn de afgelopen weken wat afgezwakt. De partijen zouden het er over eens zijn een flink aantal elektrische onderdelen te standaardiseren. Dit zou ontwikkelingskosten besparen.

Een ander discussiepunt was de brandstof die de Formule 1 in de toekomst gaat gebruiken. De partijen zijn het er inmiddels definitief over eens dat de sport gaat overstappen op volledig synthetische brandstof. Daarnaast is er overeenstemming over het totale vermogen dat de aandrijflijn zou moeten leveren; die zou rond de 1.000 pk moeten liggen. Omdat het belang van de verbrandingsmotor kleiner wordt en de inbreng van de elektrische aandrijving groter, zou dat ook beter over het voetlicht moeten worden gebracht. Bijvoorbeeld door de auto’s bij pitstops volledig elektrisch door de pitstraat te laten rijden.

Ook is er duidelijkheid over ‘vierwielaandrijving’, een idee uit de koker van Volkswagen. Die Duitse autofabrikant had voorgesteld om de vooras te voeden met de elektrische motor en zo dus een door vier wielen aangedreven wagen te creëren. De Formule 1 ziet dat echter niet zitten omdat het niet in het DNA van de sport zit.

Introductie mogelijk met jaar uitgesteld

Intussen is men het er ook over eens dat de Formule 1 iets meer tijd nodig zal hebben voor het implementeren van een goed onderbouwd motorenreglement en een daarbij horend budgetplafond. Dat betekent dat de nieuwe motoren wellicht pas in 2026 en niet in 2025, zoals oorspronkelijk gepland, worden ingevoerd. Red Bull was hiervan één van de grootste voorstanders.

Hoewel een groot deel van het nieuwe reglement dus in kannen en kruiken lijkt, zijn er ook nog wat twistpunten. Maar die zijn volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff niet onoverkomelijk. “Wat de technische reglementen betreft en hoe deze motor eruit komt te zien, moet je proberen een compromis te bereiken tussen de huidige deelnemers – we zijn met drie en een half – en de toekomstige [partijen] die mee willen doen. Dat wordt op dit moment besproken.”

Het lijkt er dus op dat naast die drie en een halve deelnemers (Mercedes, Alpine, Ferrari en Red Bull) ook Volkswagen aan boord is. Of dat Duitse bedrijf met Audi of Porsche (of allebei?) z’n intrede zal maken in de Formule 1, en of dat bijvoorbeeld gebeurt als partner van Red Bull of als onafhankelijk team, is nog niet duidelijk. Op dit moment zijn er veel aanwijzingen dat er half september al duidelijkheid zou kunnen komen tijdens een tweede ontmoeting op het hoogste niveau. De laatste Europese race (op 12 september in Italië) zou een logische datum zijn om spijkers met koppen te slaan.