Formule 1 lijdt in 2020 verlies van 318 miljoen euro

De inkomsten van de Formule 1 zijn met 44 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder, zo blijkt uit de financiële jaarcijfers van Liberty Media. Het volledige document werd vrijdag gepubliceerd. De totale opbrengst daalde van 1,6 miljard euro in 2019 naar zo’n 944 miljoen euro in 2020. De geboekte winst in 2019 (14 miljoen euro) verdween daardoor als sneeuw voor de zon en de organisatie noteerde een verlies van 318 miljoen euro. Ook de teams hebben daardoor veel minder geld ontvangen. De uitgaven aan de tien teams vielen van 834 miljoen euro in 2019 naar slechts 586 miljoen euro in het afgelopen boekjaar.

Liberty Media verklaarde: “De uitkeringen aan teams zijn over het hele jaar genomen flink gedaald, omdat de opbrengsten van de Formule 1 impact hebben op de berekening van variabele elementen in de betaling aan teams. De betalingen aan teams zijn inclusief de enige betaling aan teams voor het tekenen van het nieuwe Concorde Akkoord.”

Vanzelfsprekend haalde Liberty flink minder geld op door de betalingen van promotors. Dit aandeel is een stuk kleiner geworden, van 30 procent in 2019 naar 12 procent vorig jaar. De meeste races hebben überhaupt geen fee betaald of hebben over een lager eenmalig bedrag onderhandeld. In de verklaring zegt Liberty: “Fans konden slechts bij drie races aanwezig zijn, een verklaring waarom de opbrengsten van promotors gekelderd zijn. In sommige situaties zijn eenmalige contracten opgesteld voor de races die overgebleven waren van de originele kalender voor 2020 en de beperkte opbrengsten van de vervangende wedstrijden.”

Door het ontbreken van de inkomsten van promotors is het aandeel van TV-inkomsten nog groter geworden. Dat aandeel was 38 procent en staat nu voor een totaal van 55 procent op de jaarrekening. Hoewel Liberty aan haar verplichting heeft voldaan door minimaal vijftien races te organiseren, waardoor uitzendgerechtigden de volledige som moesten betalen, is in sommige gevallen toch korting gegeven. Het aandeel van advertenties en sponsordeals is een beetje gestegen (van 15 naar 17 procent), maar ook hier moest Liberty aan inkomsten wat inleveren.

Waar Liberty een flinke som geld is meegelopen door het wegvallen van de overzeese races, scheelde dit ook flink op de rekening wat betreft de logistiek. “In het vierde kwart en het volledige seizoen hebben we minder kosten gemaakt vanwege minder hospitality en lagere vrachtkosten van minder – logistiek goedkopere – races.”