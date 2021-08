Formule 1 lanceert prijs voor coureur met meeste inhaalacties

De trofee maakt deel uit van een nieuwe sponsordeal tussen de Formule 1 en Crypto.com, het snelst groeiende platform op het gebied van de handel in cryptocurrency. De trofee is vergelijkbaar met de DHL Fastest Lap Award en de Pirelli Pole-position Award.

Hoewel de prijs pas halverwege het seizoen in het leven wordt geroepen, gaat de award aan het einde van het jaar naar de coureur die gedurende het hele 2021-seizoen de meeste inhaalacties heeft gemaakt. Na elf races gaat Aston Martin-coureur Sebastian Vettel aan kop in de strijd om de Crypto.com Overtake Award.

“We zijn ontzettend blij dat we met de lancering van de Overtake Award de samenwerking met Crypto.com kunnen uitbreiden”, aldus Ben Pincus, directeur Commercial Partnerships bij de Formule 1. De samenwerking met Formule 1’s nieuwste partner ontstond in juli tijdens de Grand Prix op Silverstone, waar Crypto.com als titelpartner werd gepresenteerd van de sprintkwalificaties. “Met deze award vieren we het instinct van de coureurs om gewaagde en strategische acties te ondernemen, kwaliteiten die het handelen in cryptocurrency reflecteren.”

Om de strijd om de Overtake Award te kunnen volgen introduceert de Formule 1 dit weekend vanaf de Grand Prix van België nieuwe TV-graphics waarmee het aantal inhaalacties van een coureur tijdens het seizoen wordt bijgehouden.