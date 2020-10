Kwalificatie Portugese GP half uur uitgesteld door baanreparatie

Het drainagerooster zorgde in de slotfase van de afsluitende vrije training ook al voor enig oponthoud in de vorm van een rode vlag. Sebastian Vettel reed met zijn Ferrari SF1000 vol over dit rooster aan de buitenkant van de voorlaatste bocht, waarna het materiaal losschoot en gedeeltelijk op het circuit belandde.

De derde vrije training werd met nog een minuut op de klok stilgelegd en vervolgens ook niet meer hervat. Twintig minuten voor de geplande start van de kwalificatie heeft de wedstrijdleiding laten weten dat de reparatiewerkzaamheden extra tijd in beslag nemen en dat de kwalificatie zodoende met een half uur is uitgesteld.