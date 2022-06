Formule 1 klimaatneutraal in 2030: Hoe staat de sport er nu voor?

Eind 2019 kondigde de Formule 1 plannen aan om de operatie van de sport voor 2030 geheel klimaatneutraal te maken. Destijds werden diverse plannen onthuld waarmee de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) verminderd moest worden. Inmiddels is F1 een kleine drie jaar bezig met de plannen om de sport een schonere uitstraling te geven en dat is voor de koningsklasse het uitgelezen moment om een update te geven over de progressie die geboekt wordt.

Zo is inmiddels al enige tijd duidelijk dat de Formule 1 in 2026 overstapt op een volledig duurzame brandstof, die ervoor moet zorgen dat de volgende generatie hybride F1-motoren kunnen blijven draaien. Hoewel de auto's minder dan 1 procent van alle uitstoot van de sport vormen, kan de duurzame brandstof ook een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de uitstoot van auto's op de openbare weg. De brandstof wordt een zogenaamde 'drop-in fuel', wat inhoudt dat het sneller en goedkoper geschikt gemaakt kan worden voor gebruik in reeds bestaande auto's voor de openbare weg. F1 meldt maandag dat de brandstof momenteel al geproduceerd wordt met steun van belangrijke betrokkenen bij de sport, zoals FIA, Aramco, de diverse brandstofleveranciers en de motorfabrikanten.

Qua brandstof is de eerste stap dit jaar overigens als gezet met de introductie van E10-brandstof. Ook op andere fronten is F1 al aan de slag gegaan om de uitstoot terug te dringen. De operatie rond de televisie-uitzendingen wordt inmiddels op afstand gedaan, waardoor er minder vracht naar de races vervoerd moet worden. Ook zijn de vrachtcontainers opnieuw ontworpen, zodat er efficiëntere vliegtuigen gebruikt kunnen worden. Bovendien zijn de diverse kantoren van de Formule 1 overgestapt op volledig duurzame energie. In samenwerking met de lokale racepromotors probeert de sport om de evenementen zo duurzaam mogelijk te laten verlopen, onder meer door geen wegwerpplastic meer te gebruiken.

Wat zit er in de planning voor de komende jaren?

De Formule 1 heeft intussen nog ruim zeven jaar te gaan voordat de doelstelling van klimaatneutraliteit bereikt moet zijn. In de komende jaren gaat men dan ook flink aan de slag om de uitstoot verder te verminderen. Daarvoor wordt onder meer gekeken naar de kalender. Momenteel wisselen races in verschillende continenten elkaar af, maar het plan is er om de kalender te regionaliseren. F1 is daarnaast van plan om de handen ineen te slaan met Formule 2 en Formule 3 om de nieuwe duurzame brandstof uit te proberen en om naar manieren te zoeken om de uitstoot van de reizende fans te verminderen. Tegelijkertijd blijft de sport zoeken naar efficiëntere vormen van logistiek en reizen, terwijl de opgedane kennis gedeeld wordt met andere sportcompetities om te laten zien dat de sportwereld gezamenlijk werkt aan het verlagen van de uitstoot. Tot slot belooft F1 om de werkwijze te blijven evalueren aan de hand van de veranderende standaarden voor uitstootreducties, om zo een vooraanstaande rol te behouden.

Video: Zo wil F1 voor 2030 klimaatneutraal worden