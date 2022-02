Formule 1 op televisie kijken met Viaplay: wat kost het in 2022?

Met de overname van Viaplay als F1-rechtenhouder krijgt de sport in Nederland een frisse wind. Veel van de vaste gezichten en stemmen uit de Ziggo-tijd keren niet terug bij de nieuwe partij. Het commentaar wordt vanaf dit jaar verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk in plaats van oudgediende Olav Mol. Jack Plooij keert niet terug als pitreporter, hij is vervangen door Stéphane Kox. In de studio van Viaplay heeft Amber Brantsen de regie met daarnaast analisten in een wisselende samenstelling.

Wat kost de Formule 1 bij Viaplay in 2022?

Reguliere prijs: 13,99 euro per maand (167,88 euro per jaar)

Introductieprijs voor het eerste jaar: 8,25 euro per maand (99 euro per jaar)

Er zijn verschillende manieren om de Formule 1-races vanaf dit seizoen bij Viaplay te bekijken, al is daar wel een kostenplaatje aan verbonden. De reguliere prijs van een Viaplay-abonnement is 13,99 euro per maand (bijna 170 euro per jaar), maar de snelle beslisser betaalt het eerste jaar 99 euro (8,25 euro per maand).

Wat kost de Formule 1 bij Viaplay via KPN of Ziggo?

Daarnaast kan een Viaplay-abonnement ook aangeschaft worden als extra pakket bij KPN en Ziggo. Deze providers hebben reeds bekendgemaakt dat de streamingdienst Viaplay te zien zal zijn via de televisie. De andere providers, zoals T-Mobile en Tele2, hebben laten weten nog in gesprek te zijn met Viaplay.

Net als Viaplay hebben de verschillende providers een actie op touw gezet om het overstappen naar de nieuwe dienst aantrekkelijk te maken. We hebben alles op een rij gezet in onderstaande tabel:

Dienst Introductieprijs Reguliere prijs Viaplay (rechtstreeks) €99,00 per jaar (aanbieding geldt tot 28 februari) €13,99 per maand (€167,88 per jaar) Viaplay via KPN Bestaande klanten: €9,99 per maand tot 1 augustus Nieuwe klanten: Gratis voor negen maanden bij aanschaf van Internet en TV voor €35,- per maand Bestaande klanten: €13,99 per maand vanaf 1 augustus Nieuwe klanten: €13,99 per maand na negen maanden Viaplay via Ziggo Introductieprijs: Eenmalig €20,- voor de eerste vier maanden (maart, april, mei, juni) Van 1 juli tot 1 augustus: 9,99 euro per maand Vanaf 1 augustus: €13,99 euro per maand Viaplay via T-Mobile Nieuwe klanten en klanten die contract hun verlengen: Gratis voor vier maanden (maart, april, mei, juni) bij aanschaf van Internet abonnement thuis Van 1 juli tot 1 augustus: 9,99 euro per maand Vanaf 1 augustus: €13,99 per maand Viaplay via Tele2 Nog niet bekend Nog niet bekend Wat kost de Formule 1 bij F1 TV Pro? Sinds enkele jaren heeft de Formule 1 zelf ook een streamingdienst waar de sessies live uitgezonden worden, maar waar ook extra content beschikbaar gemaakt wordt. Ook kun je via F1 TV Pro livestreams van de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup zien. Tevens krijgt de gebruiker via F1 TV Pro toegang tot boordradio's en onboard-camera's tijdens de sessies met daarnaast nog volledige toegang tot de livetiming op de officiële F1-site. Een abonnement op F1 TV Pro kost 64,99 euro per jaar. Het is ook mogelijk om per maand een abonnement af te sluiten. Dit kost 7,99 euro per maand en is maandelijks opzegbaar.