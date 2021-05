De logistieke nachtmerrie achter Formule 1's kalenderwijzigingen

Het blijft een logistieke nachtmerrie voor de Formule 1-organisatie, de FIA en de teams: het organiseren van een mondiaal kampioenschap in tijden dat de situatie over de hele wereld zo vloeibaar en onvoorspelbaar blijft. Om nog maar te zwijgen over de onzekerheid die ons nog te wachten staat omtrent een aantal overzeese races in de tweede helft van het seizoen, moest de Formule 1 vorige week al ingrijpen na het besluit van de Britse overheid om Turkije op een rode lijst te plaatsen. Het land werd op 28 april nog gepresenteerd als vervanger van de reeds afgelaste Grand Prix van Canada, maar nog geen maand later kon er ook alweer een streep door de race op het Istanbul Park. De gebruikelijke uitzondering voor ‘”elite sporten” werd niet gemaakt voor het Formule 1-personeel, dat daarmee bij terugkomst uit Turkije verplicht op eigen kosten tien dagen in quarantaine zou moeten gaan.

Niet lang na Groot-Brittannië werd Turkije ook op een rode lijst geplaatst door Frankrijk, de volgende halte op de F1-kalender. Gezien de logistieke timing van de trip naar Azerbeidzjan kon de Formule 1 niet langer wachten op een oplossing en was het schrappen van de Turkse Grand Prix de enige optie, een maand voordat deze zou worden verreden. In rap tempo werd de race op Paul Ricard een weekje naar voren gehaald en werd er net als in 2019 een tweede race in Oostenrijk aan de kalender toegevoegd.

Covid-19 dwong Formule 1 anders te denken

Het feit dat de kalender relatief probleemloos kan worden gewijzigd geeft nogmaals aan wat voor stappen de sport vorig jaar al heeft gezet, toen de Formule 1 uit een relatief uitzichtloze positie –voormalig F1-suprremo Bernie Ecclestone voorspelde zelfs dat er in heel 2020 geen enkele Grand Prix zou worden verreden - toch nog op de proppen wist te komen met een kalender met zeventien races. De persoon die daarvoor verantwoordelijk was is Chloe Targett-Adams, global director race promotion binnen de Formule 1-organisatie. Zij was uiteindelijk hoofdverantwoordelijk voor het creëren van de F1-kalender voor 2020, met daarop ook vijf circuits die aanvankelijk helemaal geen deel uit zouden maken van de oorspronkelijke racekalender. Iets dat daarvoor – zeker voor Formule 1-begrippen – lang voor onmogelijk werd gehouden.

“In een normale wereld zou het ons ergens tussen de achttien maanden en de twee jaar hebben gekost om een nieuwe race te plannen en op te leveren”, liet Targett-Adams eerder dit jaar al optekenen. “Dus om er vijf in één jaar te doen tijdens een pandemie, waaronder twee circuits waar we nog niet eerder hadden geracet, was echt een enorme inspanning van het hele team om dat voor elkaar te krijgen. Je zag ook wat voor blijdschap het opleverde bij de fans en het geeft tevens weer wat een kans een situatie als het coronavirus je ook kan opleveren.”

“Ik ben altijd in gesprek met verschillende promotors, verschillende circuits. We mogen van geluk spreken dat er zoveel interesse is in de Formule 1, van zoveel plaatsen over de hele wereld. Alles valt dan gewoon op zijn plek en dan denk je: 'Weet je wat, ik bel gewoon die promotor op en zie wel of ze interesse hebben in een Formule 1-race over acht weken.’”

Tekst gaat verder onder de foto

De start van de race in Imola, een van de circuits die vorig jaar pas later aan de kalender werden toegevoegd

Target-Adams erkent dat de sport vorig jaar veel heeft bijgeleerd. Niet alleen hoe om te gaan met afgelastingen, maar ook wat betreft hoe snel zaken veranderd kunnen worden en hoe een diversiteit aan locaties tot meer interesse kan leiden: “Het geweldige aan de Formule 1 is dat je voortdurend blijft leren, in een covid-situatie wordt dat nog eens extra vergroot.”

“Het liet zien hoe efficiënt de organisatie is, hoe snel je je aan een scenario kunt aanpassen en kunt innoveren met bijvoorbeeld de promotionele kant van de bedrijfstak, waar dat doorgaans niet zo vaak gebeurt. De mogelijkheid om circuits bijvoorbeeld met elkaar te laten rouleren en tot wat voor reactie dat leidt bij de fans, maar ook bij de coureurs en de teams, dat is wel iets dat we echt mee hebben genomen. We zitten er nu ook naar te kijken hoe dat op de lange termijn een factor kan worden en een strategie voor de kalender kan worden.”

F1 nu in betere onderhandelingspositie

Een reeks aan factoren draagt bij aan de keuze voor een bepaalde locatie als vervanger, niet op de laatste plaats de commerciële afspraken. Vorig jaar werd Silverstone bijvoorbeeld ingeschakeld voor een tweede Grand Prix-weekend, terwijl andere circuits die later werden toegevoegd aan de kalender een speciale deal kregen. De nood was vooral hoog om de eerste acht races georganiseerd te krijgen, om het seizoen daarmee als officieel wereldkampioenschap te laten gelden. Daarna was vijftien races het magische aantal, om zo van de meeste uitzendgerechtigden de maximale vergoeding te kunnen vragen.

Dit jaar was 23 races het uitgangspunt van de nieuwe CEO Stefano Domenicali. Daarmee beschikt de Formule 1 dit jaar over een sterkere onderhandelingspositie, aangezien de sport zich nu meer op de financiële kant van de zaken kan richten in plaats van het simpelweg toe moeten voegen van een volgende race aan de kalender. De huidige deals houden ook direct verband met de inkomsten via potentiële toeschouwers, waarvan het met de voortdurende veranderingen in landen vaak de vraag is of deze welkom zijn bij een race.

Tekst gaat verder onder de foto

De tribunes bleven dit jaar leeg in Portimao

Naast het financiële plaatje is de Formule 1 uiteraard ook gebonden aan de logistiek, zoals het vervoeren van vracht en personeel, en of een locatie waar in de recente jaren niet meer geracet is wel een Grand Prix kan organiseren. In de discussies die daarbij komen kijken speelt Steve Nielsen als sportief directeur van de Formule 1 een hoofdrol. “Het is mijn missie om dit jaar 23 races te organiseren, als dat mogelijk is”, liet Nielsen weten aan Motorsport.com. “Als het niet lukt om naar een race te gaan die op de kalender staat, dan is het onze taak om een waardig alternatief te vinden.”

“Als we ergens niet kunnen racen zullen Chloe en Stefano mij de alternatieven voorleggen en vragen wat ik er van vind. Dan zullen we iets uitkiezen wat financieel en logistiek werkt en een compromis sluiten over waar we heen zullen gaan. Zo werkt het min of meer.”

Vloeibare situatie

De Formule 1 moet voortdurend monitoren hoe de situatie in de landen waar het wil racen op het gebied van covid is, maar ook – met Turkije als voorbeeld – hoe reizigers uit die oorden worden behandeld in landen waar het Formule 1-personeel gehuisvest is. “Het verandert voortdurend”, vervolgt Nielsen. “Een paar maanden geleden stond Portugal nog op de rode lijst voor Groot-Brittannië. Het stond ook nog op de rode lijst toen wij bekendmaakten dat we er zouden gaan racen. Je mikt dus op iets waar je niet helemaal zeker van kunt zijn. Je denkt en hoopt dat het wel in orde gaat komen en hoopt dat het zich de goede kant op ontwikkelt. We proberen bij te houden in welke landen het aantal besmettingen oploopt en in welke landen het aantal afneemt. Dat is heel, heel erg lastig. Het is een hoop giswerk en als je pech hebt kan het zomaar tegen je werken. Dat is ons ook overkomen in Canada. Als wij een race aankondigen, doen we dat niet als we weten dat er een rode streep ligt. We doen het alleen als we er vertrouwen in hebben dat niets ons op dat moment kan tegenhouden. Maar zoals de wereld nu is met covid, kan zoiets snel veranderen.”

Ondanks de geleerde lessen van vorig jaar, zijn er nog altijd veel onzekerheden voor 2021. Zo hebben de eerste vier races van dit seizoen ook vorig jaar al races georganiseerd, maar de komende drie circuits (Monaco, Baku en Paul Ricard) ontbraken vorig jaar op de F1-kalender. In de tweede helft van het seizoen staan er zelfs acht circuits op de kalender die vorig jaar geen Grand Prix hebben gehouden.

“Dit jaar zijn er een hoop races die nog geen covid-type race hebben georganiseerd”, wijst Nielsen naar de nieuwere, strengere protocollen omtrent de races dit jaar. “Het is dus een combinatie van promotors en circuits die wel al bekend zijn met de situatie, en plekken die dit nog niet eerder hebben meegemaakt. We hebben dus nog steeds bijeenkomsten waarin we uit moeten leggen hoe iets in zijn werk gaat en hoe iets aangepakt moet worden. Op sommige plekken voelt het dan ook weer als vorig jaar als je met een promotor praat, vooral voor races op stratencircuits. We hebben in het covid-tijdperk nog geen enkele race op een stratencircuit georganiseerd. Daar komen weer tal van nieuwe uitdagingen en problemen bij kijken zoals je je wel kunt voorstellen, en de eerstvolgende race is in Monaco.”

Logistieke nachtmerrie

Naast de races op stratencircuits zijn vooral de zogenaamde flyaway-races het meest complex, aangezien de teams vaak al weken van tevoren een deel van de vracht verschepen. “Vorig jaar was een heel ander seizoen waar een heel andere mindset voor nodig was”, vervolgt Nielsen. “Nu hebben we een veel beter zicht op de reactietijden en wat er mogelijk is. De teams zijn heel erg goed. We weten wanneer ze hun vracht moeten verschepen, dat drijft een groot deel van onze besluitvorming. We hebben ze nog niet – even afkloppen – spul terug moeten laten halen omdat een race was afgelast, maar voor Canada waren we daar wel heel dicht bij.”

“We werken zeer nauw samen met de teams en hebben ze tegenhouden om iets die kant op te sturen. We weten dus wat hun data zijn om iets te verschepen, maar we zijn nu veel flexibeler dan voorheen. We moesten wel, als je je niet aanpast verzuip je.”

Tekst gaat verder onder de foto

Haas F1 Team-vracht in de paddock Photo by: Motorsport Images

De rest van de vracht voor de overzeese races wordt met zeven 747’s naar de races gevlogen. In de huidige tijden valt het reserveren van die vliegtuigen echter nog niet mee: “De huidige cargomarkt is zeer vluchtig. Het is een beetje als een huurauto, als er een groot evenement is, is je huurauto best prijzig. Hoe vroeger je boekt, des de beter je deal is. Uiteraard botert dat niet met een kalender die zo snel kan veranderen. De markt voorspellen is echter zeer lastig. We kunnen nu gebruikmaken van twee verschillende configuraties van een vliegtuig. We kunnen 747’s of 777’s gebruiken. Alle teams stappen over op wat wij bestempelen als ‘777-vriendelijke vracht’. Daarnaast hebben de hoeveelheid vracht voor de tv-uitzendingen ook enorm terug weten te dringen omdat we nu voor een groot deel niet op locatie werken. Hetzelfde geldt voor de teams, we hebben daardoor veel minder beperkingen.”

“We hebben de vliegtuigen altijd wel daar weten te krijgen, maar het is een beetje als een zwaan. Het lijkt boven water best kalm en elegant, maar onder water ziet het er vrij hectisch uit.”