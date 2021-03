Formule 1 Jaarspel 2021: minimaal 7.000 euro aan prijzen! (adv)

Zonder grote reglementswijzigingen belooft het een zeer spannend seizoen 2021 te worden. Uiteraard is Mercedes-coureur Lewis Hamilton een van de favorieten, maar Red Bull kan met Max Verstappen een serieuze bedreiging vormen. Bovendien keert de Nederlandse Grand Prix na 36 jaar terug op de kalender. Al met al genoeg ingrediënten voor de Formule 1-fan om er eens goed voor te gaan zitten.

En dat wordt nog spannender met een eigen Fantasy-team. Zweeler heeft de Fantasy Formula 1 2021 met € 7.000 aan prijzen en een hoofdprijs van € 1.000! Kies zes coureurs en drie teams binnen het budget van 145 miljoen en leun de rest van het jaar achterover. Bij Zweeler zijn er geen wissels of voorspellingen per Grand Prix.

Klik hier om je te registreren en klik hier om direct naar de lobby te gaan.

De coureurs en F1-teams kunnen het gehele seizoen punten scoren door in de top 20 van een race te eindigen. Daarnaast moet voorspeld worden wie de wereldtitel pakt bij de coureurs en bij de constructeurs voor bonuspunten. In totaal staan er drieëntwintig wedstrijden op de kalender met het slotstuk in Abu Dhabi op 12 december. De deelnemer die na de Grand Prix van Abu Dhabi bovenaan staat, wint het spel en minimaal € 1.000!

Daarnaast heeft Zweeler voor elke Grand Prix een kwalificatie- en racespel en kun je je kwalificeren voor het finalespel van de Race to Abu Dhabi. Deze heeft een eerste prijs van € 4.000! Er is dus een totale prijzenpot van € 15.000!

De Fantasy Formula 1 2021 start op zondag 28 maart 2021 om 17:00 uur met de Grand Prix van Bahrein. Wil je ook deelnemen? Meld je dan nu hier aan.