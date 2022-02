Formule 1 houdt situatie Rusland-Oekraïne nauwgezet in de gaten

Rusland is een oorlog begonnen in Oekraïne, met een grootschalige invasie en bombardementen. Wereldleiders uit andere landen hebben de Russische president Vladimir Poetin meerdere malen gewaarschuwd.

De situatie zorgt ook voor de nodige vraagtekens over grote sportevenementen in het land, waaronder de Grand Prix van Rusland op het Sochi Autodrom op 25 september. De sport bracht op donderdag een kort statement naar buiten over de kwestie. “Formule 1 houdt net als velen de zeer veranderlijke ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Op dit moment doen we geen verdere uitspraken over de race die in september gepland staat. We blijven de situatie nauwgezet monitoren.”

De Formule 1 heeft één Russische rijder op de grid: Nikita Mazepin. Hij liet op woensdag weten sport en politiek zo veel mogelijk gescheiden van elkaar te willen zien. “Ik ben altijd groot voorstander geweest van sport zonder politiek”, aldus de Rus. “Ik ben nu in Barcelona. Ik ben dolenthousiast dat ik in de nieuwe auto mag rijden en dat ik betrokken ben bij de ontwikkeling van deze auto. Een jaar lang heb ik alleen maar plaatjes gezien, het is geweldig dat ik hem nu in het echt kan bewonderen.”

De Grand Prix van Rusland staat dit jaar voor het laatst gepland op het Sochi Autodrom. Vanaf 2023 moet de race plaatsvinden op Igora Drive, buiten Sint Petersburg.