Formule 1 reageert op onderzoek Red Bull tegen Horner: "Verwachten eerlijk proces"

Formula One Management laat in een korte verklaring dat het op de hoogte is van de zaak. "We hebben gemerkt dat Red Bull een onafhankelijk onderzoek heeft ingesteld naar de interne beschuldigingen bij Red Bull Racing. We hopen dat de zaak zo snel mogelijk wordt opgehelderd, na een eerlijk en grondig proces. We geven op dit moment geen verdere commentaar."

De affaire kwam begin deze maand naar buiten na berichtgeving in De Telegraaf en zou draaien om ongewenst gedrag van Christian Horner jegens een specifiek persoon binnen het team. Die medewerker heeft melding van het grensoverschrijdende gedrag gedaan bij de compliance-afdeling van Red Bull op het hoofdkantoor in Oostenrijk. Direct daarop besloot Oliver Mintzlaff, directeur van de sportafdeling van de energiedrankjesfabrikant, om een onafhankelijk onderzoek in te stellen. "Dit proces, dat al gaande is, wordt uitgevoerd door een externe, gespecialiseerde advocaat", liet Red Bull aan deze site weten.

Deze jurist heeft Horner op 9 februari de hele dag over de zaak ondervraagd. Afgelopen donderdag was Horner gewoon aanwezig bij de teampresentatie van Red Bull voor het komende Formule 1-seizoen. Hij zei daar opnieuw alle aantijgingen te ontkennen. "Natuurlijk, er is een onderzoek gaande en ik werk daar volledig aan mee", zei Horner in Milton Keynes. "Maar dat speelt zich op de achtergrond af, terwijl wij ons klaarmaken voor het aankomende seizoen."

Op de vraag van Motorsport.com welke impact het nieuws heeft gehad op het team, antwoordde Horner dat hij onder de indruk is van hoe het personeel door blijft werken. "Natuurlijk heeft het ons wat afgeleid, maar als team zijn we bij elkaar gebleven. Iedereen is volledig gefocust op het seizoen dat voor de deur staat, dus in dat opzicht is alles zoals normaal. De steun die ik ontvangen heb, voelt fantastisch."

Een dag later kwam De Telegraaf met nieuwe details over de zaak. De ochtendkrant schreef onder meer dat Horner zou hebben geprobeerd de zaak in de doofpot te stoppen. Horner zou op 2 februari voor het eerst door de krant zijn geconfronteerd met de aantijgingen en hem de gelegenheid hebben willen geven hierop te reageren. Binnen 24 uur na dit contact zou de betroffen medewerker een aanbod van 650.000 Britse pond (omgerekend 760.000 euro) hebben ontvangen van de advocaat van Horner om de zaak in der minne te schikken. Daarnaast werd in de krant voor het eerst gespecificeerd waar de beschuldigingen over gaan. Horner zou de werknemer onder andere "regelmatig en gedurende een aanzienlijke periode" ongepaste berichten hebben gestuurd.