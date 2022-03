Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië: Tijden, Viaplay, F1TV en meer

Hoe laat start de Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië?

Datum: Zondag 27 maart 2022

Start Nederlandse tijd: 19.00 uur

Start lokale tijd: 20.00 uur

De Grand Prix van Saudi-Arabië op het snelle stratencircuit in Jeddah vindt plaats op zondag 27 maart 2022. De race, de tweede ronde van het Formule 1-seizoen, start om 20.00 uur lokale tijd. Er is een uur tijdsverschil met Jeddah, dus de race begint om 19.00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd vindt in de avond plaats en zal dus onder kunstlicht verreden worden.

Vorig jaar stond de GP van Saudi-Arabië voor de eerste maal op de Formule 1-kalender. De race was toen de voorlaatste ronde van het zinderende seizoen. De wedstrijd mondde uit in een waar spektakelstuk, met meerdere clashes tussen titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton. De winst ging uiteindelijk naar de Brit, voor Verstappen en Valtteri Bottas, die in de laatste ronde nog Esteban Ocon van het podium duwde.

F1 tijden: Volledig tijdschema GP van Saudi-Arabië

Sessie Datum Tijden Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 25 maart 17.00u - 18.00u 15.00u - 16.00u Tweede vrije training Vrijdag 25 maart 20.00u - 21.00u 18.00u - 19.00u Derde vrije training Zaterdag 26 maart 17.00u - 18.00u 15.00u - 16.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 26 maart 20.00u - 20.18u 18.00u - 18.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 26 maart 20.25u - 20.40u 18.25u - 18.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 26 maart 20.48u - 21.00u 18.48u - 19.00u Grand Prix van Saudi-Arabië Zondag 27 maart 20.00u 19.00 uur

Uitzending Grand Prix van Saudi-Arabië op Viaplay

Start voorbeschouwing: 17.25 uur

Start race: 19.00 uur Nederlandse tijd, 20.00 uur lokaal

Einde uitzending: omstreeks 21.45 uur

De voorbeschouwing op de GP van Saudi-Arabië op Viaplay begint om 17.25 uur, zo’n anderhalf uur voor de start van de race. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen met nationale en internationale gasten vooruit op de naderende race. Aan tafel ontvangt ze enkele gasten, en er zal regelmatig geschakeld worden met het circuit in Jeddah. Daar verzorgt pitreporter Stephane Kox interviews met de coureurs en teambazen. Ook internationale experts als David Coulthard en Mika Hakkinen komen aan bod. Na de race wordt uitgebreid nabeschouwd, met interviews met Max Verstappen en andere hoofdrolspelers.

Zo’n vijf minuten voor de start van de Grand Prix wordt overgeschakeld naar commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Zij verzorgen het liveverslag van de race, met hulp van Stephane Kox vanaf locatie voor extra insights en interviews met uitgevallen rijders.

Viaplay op televisie kijken

Ziggo: Kanaal 200

Delta Fiber: Kanaal 200

KPN: Kanaal 225

De Formule 1-actie in Nederland is vanaf 2022 live alleen nog maar via Viaplay te volgen. Viaplay is een streamingdienst, wat inhoudt dat alle programma’s en uitzendingen online te zien zijn. Met een interactieve televisie, Google Chromecast of Apple TV zijn de programma’s naar je tv te streamen zodat je alles op een groot scherm kunt volgen. Naast de Formule 1-actie kan je hier ook de livetiming en livebeelden van de pitstraat zien. Daarnaast is er elke sessie een onboardcamera bij Max Verstappen en Valtteri Bottas, waardoor je live meekijkt met hen. Per weekend wordt een derde rijder toegevoegd. In Saudi-Arabië is dat Haas-coureur Kevin Magnussen.

Viaplay is samenwerkingen aangegaan met providers Ziggo, KPN en Delta Fiber. Bij hen is rechtstreeks een Viaplay-abonnement aan te schaffen, zodat je de Formule 1-actie direct op je televisie kunt kijken.

De kosten voor een Viaplay-abonnement vind je hier: Formule 1 op televisie kijken met Viaplay: wat kost het in 2022?

Formule 1 op Ziggo

Samenvatting Grand Prix van Saudi-Arabië

Uitzending: 21.00 uur tot 21.15 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo moet het in 2022 doen met samenvattingen van de Formule 1-races. De provider heeft de rechten voor de live-uitzendingen verloren aan Viaplay. Op zondag wordt kort na de finish een samenvatting van de Grand Prix uitgezonden. De hoogtepunten van de Grand Prix van Saudi-Arabië zijn te zien vanaf 21.00 uur. Olav Mol verzorgt het commentaar. Vanaf 22.30 uur volgt het Race Café. Hierin bespreken presentator Rob Kamphues, vaste analist Robert Doornbos en enkele wisselende tafelgasten de belangrijkste momenten uit de race.

De samenvatting is door klanten van Ziggo gratis te zien via het openbare kanaal 14. Wie geen abonnement bij deze aanbieder heeft, kan met het Ziggo Sport Totaal-pakket alsnog de Formule 1-hoogtepunten kijken via het Select-kanaal.

Formule 1 bij de NOS

Samenvatting Grand Prix van Saudi-Arabië

Uitzending: 22.17 uur tot 22.55 uur

Zender: NPO1

De NOS heeft voor het seizoen 2022 de rechten bemachtigd om samenvattingen van de Grands Prix uit te zenden. De omroep bouwt hier een speciaal programma omheen op zondagavond. Hier wordt een uitgebreide samenvatting van de race getoond, en wordt er nagepraat met voormalig Formule 1-coureur en analist Jan Lammers. De belangrijkste momenten worden doorgenomen en uiteraard komen de prestaties van Max Verstappen uitgebreid aan bod.

Formule 1 kijken zonder Viaplay

Wie de live Formule 1-actie liever wil volgen zonder Viaplay-abonnement, kan terecht bij F1TV Pro. Dit is in Nederland de enige andere partij waarmee je alle sessies rechtstreeks kunt volgen. F1TV is de officiele streamingdienst van de Formule 1. Je kunt kiezen uit diverse talen voor je commentaar, al zul je nog tot de zomer moeten wachten voordat Nederlands commentaar beschikbaar is. Daarnaast krijg je toegang tot livetiming, driver tracker en kijk je mee met de onboardbeelden van alle coureurs. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar of 7,99 euro per maand.

De Formule 1 Grand Prix van Saudi-Arabië op televisie

Hieronder vind je een overzicht welke aanbieders de GP van Saudi-Arabië uitzenden, om welke tijden en hoe laat.

Waar Wat Tijd Zender Viaplay Liveverslag 17.25u-21.45u Viaplay F1TV Liveverslag 18.00u-21.40u F1TV Pro Ziggo Samenvatting 21.00u-21.15u Ziggo kanaal 14 of Select NOS Samenvatting 22.17u-22.55u NPO1