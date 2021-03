Officieel: F1 bevestigt Portimao als derde race van seizoen 2021

Op de oorspronkelijke F1-kalender voor 2021 kwam de Grand Prix van Portugal niet voor, maar de klasse kondigde na het uitstellen van Australië al wel aan dat het de intentie had om weer naar het Zuid-Europese land terug te keren. Officieel bleef de invulling van de lege plek op de kalender op 2 mei nog leeg, maar nu heeft de F1 formeel bevestigd dat Portugal de derde ronde van het aanstaande F1-seizoen wordt.

“We zijn verheugd aan te kondigen dat de Formule 1 na het succes van de race van vorig jaar opnieuw in Portimao racet”, zei F1 CEO Stefano Domenicali. “We willen de promotor en de Portugese overheid bedanken voor hun harde werk en toewijding om ons op dit punt te krijgen. We kijken enorm uit naar ons seizoen 2021, nadat we vorig jaar lieten zien dat we op veilige wijze 17 races konden organiseren en miljoenen fans het plezier van racen konden bieden in een lastige tijd. We hopen dit jaar opnieuw op een veilige manier fans te kunnen verwelkomen op Portimao en we werken met de promotor aan de details van dat plan.”

De Formule 1 was in 2020 voor het eerst sinds 1996 te gast in Portugal en voor het eerst was Portimao de gastheer van een Grand Prix en daarbij waren 27.000 fans aanwezig. Een besluit over de aanwezigheid van publiek in 2021 wordt binnen enkele weken genomen. De race van afgelopen oktober werd gewonnen door Lewis Hamilton, die destijds zijn 92ste overwinning boekte en daarmee het record definitief overnam van Michael Schumacher. De lay-out van het circuit op Portimao kon toen op de nodige lofuitingen van de coureurs rekenen.