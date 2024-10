Hoe gaat de titelstrijd verder?

De Formule 1-race in Austin mondde uit in een waar spektakelstuk. Max Verstappen en Lando Norris knokten bij de start en in de slotfase met elkaar en dat leverde heel wat gespreksstof op. Vooral de straf die laatstgenoemde aan de broek kreeg na het inhalen van Verstappen was voer voor discussie. Hoewel de meesten het erover eens waren dat de Brit volgens de regels een straf moest krijgen, verschillen de meningen over of de regel wel klopt. Maar onderaan de streep verloor Norris vijf punten in de spannende strijd om de wereldtitel.

Want dat is wat er op het spel staat: de wereldtitel. Verstappen heeft ondertussen 57 punten voorsprong en - ondanks dat het comfortabel aanvoelt - is de strijd nog lang niet gestreden. Norris heeft pittige kluif voor de boeg, want hij moet in de resterende vijf Grand Prix-weekenden deze achterstand goed zien te maken. Dat is dus gemiddeld iets meer dan elf punten per weekend. De boodschap is helder: hij moet elk weekend maximaal scoren. Dan is een goed begin in Mexico belangrijk, maar gezien het verleden zal dat een hele kluif worden. Verstappen heeft maar liefst vijf keer de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez gewonnen, Norris is nooit hoger gefinisht dan P5. Lukt het Norris deze keer wel om punten goed te maken? De bookmakers schatten de kansen van beide coureurs even hoog in, dus het kan beide kanten op.

Voert Lawson de druk verder op?

Waar Verstappen voor de titel vecht, moet zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez er alles aan doen om zijn toekomst veilig te stellen. De Mexicaan is sinds de Grand Prix van China niet meer op het podium geweest, en dat was de vijfde race van dit seizoen. Ondanks een doorlopend contract wordt er serieus getwijfeld over zijn toekomst bij Red Bull Racing. Zeker nu Liam Lawson bij RB F1 Team in Austin een vliegende start had bij zijn terugkeer op de grid. Vanaf de laatste startpositie vloog de Nieuw-Zeelander naar de negende plek. Direct twee punten bij zijn rentree dus. Dat kon op lovende woorden van zowel Red Bull-teambaas Christian Horner als adviseur Helmut Marko rekenen.

Pérez zal er extra op gebrand zijn om voor zijn thuispubliek in Mexico hoge ogen te gooien. De 34-jarige rijder stond al twee keer eerder op het podium voor een uitzinnige menigte. Mocht hem dat deze keer weer lukken, dan zal dat een welkom resultaat zijn. Lawson zal op zijn beurt ook gemotiveerd aan de start staan. De rijder uit Hastings heeft als Red Bull-junior een streepje voor bij vooral Marko en als hij de prestaties uit Austin weet te evenaren - of zelfs te verbeteren - dan zit er zomaar voor hem een zitje bij Red Bull in 2025 in.

Lawson presteerde uitstekend in Austin. Kan hij dat in Mexico weer laten zien? Foto door: Red Bull Content Pool

Ferrari weer favoriet?

Tot verrassing van velen was Ferrari oppermachtig in Austin. Charles Leclerc pakte na de eerste bocht de leiding en gaf die niet meer uit handen, Carlos Sainz plaatste een perfecte undercut op Verstappen en ging zo naar P2. En dat in het weekend waarin Ferrari als enige van de topteams zonder echt grote upgrades kwam.

Voor het team onder leiding van Frederic Vasseur is dit een bevestiging dat het op de goede weg is. De updates in Monza brachten in de thuisrace al succes, maar ook in Baku en Singapore was de formatie uit Maranello competitief. Dat zijn echter allemaal zogeheten outliers, Austin is een meer conventioneel circuit. Dat ook daar de SF-24 sterk was, geeft de Italiaanse burger moed. Heel stiekem wordt er zelfs gedroomd van het constructeurskampioenschap. De 48 punten achter op leider McLaren is met nog vijf weekenden te gaan te overzien, dus dat is geen onmogelijke opdracht. En dan zien de bookmakers Leclerc ook nog als topfavoriet voor de race in Mexico.

McLaren is volgens de bookmakers wel huizenhoog favoriet met een odd van 1,15, maar ondanks dat Ferrari momenteel derde staat, volgen zij als tweede in de lijst. De huidige nummer twee Red Bull moet het doen met een derde plek.

Odds racewinst of top-drie in Mexico

Winst Top-drie Charles Leclerc 3,25 1,40 Lando Norris 3,75 1,50 Max Verstappen 3,75 1,50 Carlos Sainz 7,00 2,25 Oscar Piastri 9,00 2,25

Odds constructeurskampioenschap 2024

Constructeurkampioen McLaren 1,15 Ferrari 6,00 Red Bull Racing 11,00

