Formule 1 heeft waarschijnlijk biosfeer nodig voor GP Australië

Australië doet er alles aan om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en om die reden zijn de grenzen al sinds maart gesloten. Totdat er een vaccinatieprogramma is opgezet is het onwaarschijnlijk dat de grenzen open gaan zonder een verplichte veertiendaagse quarantaine. Motorsport.com heeft echter vernomen dat er plannen zijn om een F1-biosfeer op te zetten in Melbourne voor de GP van Australië, die voor maart gepland staat. Op die manier moet voorkomen worden dat de teams, coureurs en het F1-personeel in een hotel in quarantaine moeten voor de openingsrace van het seizoen 2021.

In zo’n biosfeer wordt het F1-personeel beperkt tot bewegingen tussen de gekozen hotels en het paddock. Mensen die zich bij de bubbel voegen, moeten na afloop van het evenement alsnog veertien dagen in quarantaine voordat ze vrij toegang krijgen tot de rest van Australië. Dit punt geldt vooral voor personeel uit Australië, waaronder die van organisator Australian Grand Prix Corporation en vrijwillige raceofficials. Bestuursorgaan Motorsport Australia is daarom begonnen met het zoeken naar deze zogenaamde ‘Profile 1’-officials, die voorafgaand aan het evenement al vier dagen in quarantaine moeten en negatief moeten testen op het coronavirus om toe te mogen treden tot de bubbel. Het gaat om 25 tot 75 officials.

Biosfeer lijkt essentieel voor doorgaan GP Australië

Het restant van de ongeveer 1000 officials behoren tot ‘Profile 2’ en werken vooral bij de series in het bijprogramma of zijn bijvoorbeeld actief als marshal. Die vallen buiten de bubbel en opereren buiten de F1-paddock. Algemeen directeur Michael Smith van Motorsport Australia benadrukt dat er nog geen knopen zijn doorgehakt, maar het zoeken naar officials die bereid zijn in quarantaine te gaan is volgens hem essentieel om de GP van Australië door te kunnen laten gaan. “Het wordt een heel ander evenement dan wat we gewend zijn. De FIA heeft een aantal strikte regels rond corona en daar moeten wij binnen passen De Formule 1 heeft eigenlijk een bubbel gecreëerd en wij moeten een manier zoeken om lokale officials in die bubbel te krijgen”, zei Smith tegenover Motorsport.com.

Daarnaast kijkt Motorsport Australia met de staat Victoria naar haar eigen maatregelen, waarbij een veertiendaagse quarantaine voor het F1-personeel niet is uitgesloten. “We werken op dit moment met ons team van officials om te kijken hoe we kunnen garanderen dat het evenement door kan gaan en om te zien welke officials wel en niet in de bubbel moeten", vervolgt Smith. "Dat is eerlijk gezegd een heel klein aantal. Maximaal komt het neer op 75 man, maar afhankelijk van hoe we het structureren kan het ook 25 tot 30 man zijn. De mensen die in drukke gebieden als de F1-pits, de paddock en de wedstrijdleiding werken moeten zogenaamde ‘Profile 1’-officials zijn. Voor hen moeten we kijken naar het opstellen van alternatieve afspraken.”

Mocht Motorsport Australia besluiten tot de invoering van een F1-biosfeer, dan is het niet de eerste keer dat deze opzet zijn intrede doet. Dit weekend krijgt de Formule 1 een voorproefje tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Het personeel is maandag met chartervliegtuigen van Bahrein naar Abu Dhabi gevlogen en mag zich alleen tussen de geselecteerde hotels en de paddock op het circuit bewegen. In feite is het een verscherping van de bubbelregels die sinds de start van het F1-seizoen in juli al gelden.