Formule 1 verkeert in gezonde staat: winst schiet omhoog in 2022

In 2021 werkte de Formule 1 22 Grands Prix af, maar had het op diverse locaties nog wel last van de coronamaatregelen. Afgelopen seizoen waren de beperkingen nagenoeg verdwenen en dat merkte de sport. Het aantal toeschouwers steeg aanzienlijk, wat ook deels kwam door Drive to Survive. In totaal bezochten 5,7 miljoen fans de circuits, een stijging van 36 procent ten opzichte van 2019, het laatste seizoen dat niet getroffen werd door de pandemie. Daarnaast stegen de totale inkomsten van 2,136 miljard dollar naar 2,573 miljard dollar, omgerekend zo'n 2,3 miljard euro. De operationele inkomsten, het bedrag dat overblijft nadat F1-teams en andere kosten zijn betaald, stegen van 92 miljoen dollar naar 239 miljoen dollar. De tien formaties deelden in 2022 onderling een bedrag van iets meer dan 1,157 miljard dollar. Een jaar eerder was dit 1,068 miljard. De primaire inkomsten stegen met 14 procent van 1,850 miljard dollar naar 2,107 miljard dollar. Dit betreffen fees van promoters, mediarechten en sponsoring.

"De inkomsten uit fees groeiden door hogere commissies als gevolg van de hoeveelheid races, het feit dat er drie extra races buiten Europa werden gehouden ten opzichte van 2021 en het hogere aantal toeschouwers. In 2021 leidden beperkingen voor fans tot eenmalige wijzigingen in de contractuele voorwaarden van een beperkt aantal Grands Prix", zegt Liberty Media. "De inkomsten uit mediarechten stegen door de groei van inkomsten uit F1TV-abonnementen en door hogere bedragen in nieuwe of hernieuwde contracten. De inkomsten uit sponsoring stegen door de komst van nieuwe sponsoren."

De stijging van inkomsten ging gepaard met de stijging van de kosten. Door onder meer de inflatie schoten de kosten van 421 miljoen dollar naar 593 miljoen dollar. Omdat F1 zelf promotor is van de Grand Prix van Las Vegas, ging ook daar een flink bedrag naartoe. "De administratieve, algemene en verkoopkosten stegen het hele jaar door dankzij hogere personeels- en IT-kosten en hogere juridisch en andere advieskosten. Daarnaast maakten we 19 miljoen dollar aan kosten voor de planning en lancering van de Grand Prix van Las Vegas."

F1 CEO Stefano Domenicali benadrukt de toegenomen populariteit van de sport op social media als een belangrijke indicator. "F1 had in 2022 een recordaantal bezoekers bij de races en we waren opnieuw de snelst groeiende sport op social media", zegt de Italiaan. "We blijven bouwen aan de betrokkenheid van fans via onze hoogwaardige uitzendingen, verbeterde content op F1 TV, sociale kanalen en nieuwe zaken zoals F1 Arcade en F1 Exhibition. De wereldwijde relevantie van F1 en de inspanningen op het gebied van duurzaamheid resulteren in de komst van toonaangevende automerken, zoals Ford en Audi in 2026. We zijn ervan overtuigd dat zij onze sport een aanzienlijke meerwaarde zullen bieden."