F1, FIA en Mercedes veroordelen racisme tegen Hamilton na Britse GP

Hamilton raakte tijdens de eerste ronde van de Britse Grand Prix de Red Bull van Max Verstappen, waarna de Nederlander in Copse op hoge snelheid in de bandenstapels vloog. Na de impact van 51G bracht de Red Bull-coureur ter controle nog een bezoek aan het ziekenhuis, terwijl Hamilton ondanks een tijdstraf van tien seconden de race op zijn naam wist te schrijven.

Het incident tussen beide titelconcurrenten deed behoorlijk wat stof opwaaien, zowel op als naast de baan. Zo sprak Red Bull-adviseur Helmut Marko al van een ‘moorddadige’ actie van Hamilton en was hij van mening dat de Brit niet een tijdstraf, maar een schorsing verdiende. Het vuurtje werd verder aangewakkerd toen Verstappen na de race liet weten dat hij in orde was, maar dat hij het uitbundig vieren van de overwinning ‘onsportief en respectloos’ vond van Hamilton.

Na het incident waren er met name onder online uitingen van Mercedes racistische reacties te zien gericht aan Hamilton. De uitingen worden sterk bekritiseerd door de Formule 1, autosportfederatie FIA en het team van Mercedes zelf. De drie partijen hebben maandagochtend dan ook een gezamenlijk statement naar buiten gebracht: “Tijdens en na de Britse Grand Prix van gisteren was Lewis Hamilton het slachtoffer van racistische uitlatingen op social media na een botsing tijdens de race”, valt te lezen in de verklaring. “Formule 1, de FIA en het Mercedes-AMG Petronas F1 Team veroordelen dit gedrag op de sterkst mogelijke manier. Deze mensen hebben niets te zoeken in onze sport en we dringen er dan ook op aan dat de daders verantwoordelijk worden gehouden.”

“Formule 1, de FIA, de coureurs en de teams werken samen aan een meer diverse en inclusievere sport. Dergelijke onacceptabele online misdragingen moeten worden aangekaart en uitgebannen.”

Een week geleden veroordeelde Hamilton zelf ook al racistische uitlatingen, gericht aan spelers van het Engels voetbalelftal na de verloren EK-finale. “De racistische uitlatingen op social media gericht aan onze spelers zijn onacceptabel”, liet de Brit vorige week weten via Instagram. ‘Dit moet worden gestopt. Tolerantie en respect voor spelers van een andere afkomst zou niet voorwaardelijk moeten zijn. Onze mensheid zou niet voorwaardelijk moeten zijn.”

