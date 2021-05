Na zijn vreselijke ongeval in Bahrein vorig jaar kreeg Romain Grosjean onlangs een Formule 1-test aangeboden van het team van Mercedes, dat de Fransman daarmee in stijl afscheid wil laten nemen van de Formule 1. Naast een testdag op het circuit van Paul Ricard op 29 juni, zou de voormalig Haas-coureur op 27 juni namens Mercedes ook op eigen bodem een Formule 1-demonstratie mogen verzorgen voorafgaand aan de Franse Grand Prix.

Nieuwe datum voor Franse GP

De Formule 1 maakte vrijdag bekend dat de Grand Prix van Turkije volgende maand wordt afgelast en dat daarvoor in de plaats een tweede race op de Red Bull Ring aan de kalender wordt toegevoegd. Om plaats te maken voor de double-header in Oostenrijk is de Grand Prix van Frankrijk een week naar voren verschoven. De race in Le Castellet zal nu op zondag 20 juni worden verreden. De nieuwe datum valt samen met het IndyCar-weekend op Road America, waar Grosjean zal racen voor het team van Dale Coyne Racing. De geplande Formule 1-demo voor eigen publiek moet de 35-jarige Fransman dan ook aan zijn neus voorbij laten gaan.

“De geplande demonstratie valt nu samen met het raceweekend op Road America, dus het zal niet mogelijk zijn om Grosjean dat weekend in Frankrijk te hebben”, laat een woordvoerder van Mercedes weten aan Motorsport.com. “De geplande demo zal niet doorgaan, maar de test zal wel gewoon op de oorspronkelijke datum plaatsvinden. Het pakte aanvankelijk nog goed uit om zowel de test als de demo op hetzelfde circuit te doen, maar die optie is helaas niet langer mogelijk.”

Video: Grosjean past een stoeltje in de Mercedes-fabriek