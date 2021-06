Hebben de Formule 1-coureurs na Baku nog vertrouwen in Pirelli?

Lekke banden of problemen met het rubber maken al sinds de oorsprong van het racen deel uit van de autosport. Door de jaren heen hebben meerdere coureurs zelfs het leven verloren door een (vermoedelijk) probleem met de banden. Het afbreken van ophangingen of vleugels vormde een net zo groot risico, maar dergelijke problemen zijn in de moderne Formule 1 een zeldzaamheid geworden. Door de ontwikkeling van de auto's en de teams hebben de coureurs het volste vertrouwen in hun materiaal zodra ze in hun cockpit klimmen.

De banden zijn het enige onderdeel waar de teams niet compleet de controle over hebben, met de nadruk op compleet omdat Pirelli duidelijk heeft gemaakt dat de huidige controverse deels wordt veroorzaakt door de manier waarop de teams de banden gebruiken. Daarmee hebben ze ook deels een aandeel in het gedrag van het rubber. Met het technische directief dat deze week is uitgegeven door de FIA wil de autosportfederatie het gebruik van mazen in de wet een halt toe roepen en zorgen dat de banden altijd gebruikt worden volgens de parameters die door Pirelli zijn voorgeschreven. De aangescherpte controles zijn positief ontvangen door de coureurs, die er op het gebied van veiligheid alleen maar voordelen in zien. Ze vertrouwen er daarmee op dat hun veiligheid hoog in het vaandel staat bij Pirelli en de FIA.

Geluk bij een ongeluk

De klapbanden in Azerbeidzjan hebben flink wat losgemaakt bij de coureurs. De algehele consensus is dat Verstappen en Stroll – en daarmee de hele Formule 1 – geluk hebben gehad en goed zijn weggekomen in Baku. “Toen ik de herhaling zag na de race was ik gewoon opgelucht”, sprak Daniel Ricciardo. “Ze hadden pech met die incidenten, en ik zeg niet dat het lichte crashes waren, maar het lijkt er wel op dat ze er goed zijn weggekomen. Als Max daar linksaf was geslagen was het een veel grotere klap geweest. Ik was dan ook opgelucht dat hij nog wat geluk bij een ongeluk had.”

“Natuurlijk is het zorgwekkend, omdat ik niet wil dat mijn Formule 1-collega’s gewond raken of niet veilig zijn”, vult Pierre Gasly aan. “Dat geldt ook voor mijzelf. Wij coureurs, we rijden rond met hoge snelheden. We nemen risico’s. Het is belangrijk dat we ons veilig voelen. De incidenten van Lance en Max vonden plaats op hoge snelheid. De uitkomst was nog redelijk gelukkig omdat het ook veel erger af had kunnen lopen. Het moet grondig onderzocht worden en veranderingen moeten worden doorgevoerd om er zeker van te zijn dat wij veilig zijn, dat we met deze snelheden kunnen blijven racen zonder dat we ons af hoeven te vragen of we een collega verliezen of niet.”

"Als Max linksaf was geslagen en met 330 km/u die pitmuur had geraakt, denk ik vrij zeker dat hij dit weekend niet had kunnen racen hier"

Ook George Russell is het eens met de visie van Gasly: "In feite is het een kwestie van leven op dood”, aldus de voorzitter van de rijdersvakbond GPDA. “Als Max linksaf was geslagen en met 330 km/u die pitmuur had geraakt, denk ik vrij zeker dat hij dit weekend niet zou kunnen racen hier.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, crasht tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Het feit dat de coureurs niet de volledige controle hebben over hun auto wanneer een band het begeeft maakt de coureurs het meeste zorgen: “Als coureur wil je je veilig voelen wanneer je de absolute limiet opzoekt”, vervolgt Russell. “We kennen allemaal de risico’s. We weten hoeveel gevaar erbij komt kijken wanneer we door een snelle bocht rijden. Wanneer we de grens steeds iets meer opzoeken zijn we ons bewust van de risico’s die we nemen. Maar wanneer je met 330 km/u over het rechte stuk rijdt en opeens gebeurt zoiets, dan heb je het totaal niet zelf in de hand. Het is dan ook heel belangrijk dat we dit oplossen. De nieuwe richtlijn van de FIA kan daar alleen maar aan bijdragen als ze er zeker van zijn dat het de veiligheid zal verbeteren en ze geloven dat sommige teams het randje van de grenzen opzochten en overschreden.”

Russell neemt het op voor Pirelli en erkent dat de bandenfirma een lastige taak heeft: “Het is nooit makkelijk omdat wij ook weer geen belabberde banden willen hebben waarvan het 120% zeker is dat er niks mee fout kan gaan. We moeten wel iets hebben wat voor goede prestaties zorgt, wat het leuk om mee te rijden en goed om mee te racen maakt, wat het spannend maakt. Als we belabberde banden hebben die nul grip of snelheid leveren is het voor niemand leuk. Het moet echter wel op een veilige manier gebeuren. Of het echt uit zou moeten maken of een band 1 psi meer of minder druk heeft is weer een heel andere vraag. We weten allemaal dat Pirelli in een zeer klein window opereert. Ik hoop alleen niet dat dat ook geldt voor het veiligheidsaspect. Aan het einde van de dag zijn zij echter de professionals. Als zij denken dat een technische richtlijn de zaak gaat verbeteren, staan wij er allemaal achter.”

Kleine verschillen, grote gevolgen

Het feit dat marginale veranderingen in de bandendruk een dermate grote impact kunnen hebben is ook andere coureurs niet onopgemerkt gebleven. Veel rijders vragen zich dan ook af of dermate kleine verschillen zo belangrijk zouden moeten zijn met het oog op de veiligheid.

“Wat mij betreft zijn er twee zaken die we onder ogen moeten komen”, vertelt Carlos Sainz. “Naar mijn mening, als coureur, zou ik allereerst zeggen dat een band het niet zou mogen begeven wanneer het aankomt op 1 of 2 psi meer of minder druk wat Pirelli voorschrijft. Dat is helder. Ten tweede, als een band het onder een bepaalde hoeveel bandenspanning kan begeven, dan zou een team nooit zo’n risico moeten nemen, puur voor wat extra tijdwinst. Met de richtlijn komt iedereen denk ik weer wat dichter bij de voorschriften van Pirelli. Zo denk ik erover als coureur en zo zou de Formule 1 ook verder moeten.”

“We hebben natuurlijk een hoop geloof en vertrouwen in Pirelli, dat ze het veilig maken”, vervolgt Ricciardo. “Dat is het eerste waar we om kunnen vragen. Natuurlijk zullen we ze altijd blijven pushen op het gebied van ontwikkeling. Ook vorig jaar, toen we [bandenproblemen op] Silverstone hadden en Max ook in Imola al een klapband had. Het is al vaker gebeurd in het verleden. Ik geloof dat wij onze feedback moeten blijven geven en Pirelli ook moeten blijven pushen. Zodat ze ons antwoorden kunnen geven en het dialoog open houden. Zodat wij ook weten waar zij staan.”

“Natuurlijk, waarschijnlijk moeten wij als teams de richtlijnen ook iets serieuzer nemen. Maar het is lastig omdat een kleine verandering in psi soms al het verschil kan maken. Ik vertrouw erop dat onze mannen de richtlijnen volgen en vertrouw er daarmee ook op dat wat Pirelli zegt klopt.”

Red Bull-medewerkers in de weer met Pirelli-banden Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Brengen teams zelf hun coureurs in gevaar?

Pirelli heeft na de klapbanden in Baku duidelijk gemaakt dat teams hun banden buiten de voorgeschreven parameters gebruiken. Het is niet onopgemerkt gebleven bij de coureurs, omdat een team daarmee ten behoeve van een betere rondetijd een van hun collega’s in feite in gevaar kan brengen,

“Pirelli geeft zaken als een minimale bandenspanning voor een reden”, vertelt Lando Norris. “Een deel van die reden is de veiligheid. Als mensen daar geen gehoor aan geven brengen ze zichzelf in gevaar, brengen ze hun coureur in gevaar. Vanuit dat oogpunt houden wij ons dan ook aan de regels. Misschien kost het ons wat op het gebied van rondetijd, maar het zijn nu eenmaal de regels. Als je je daar niet aan houdt, ben je onderaan de streep gewoon aan het valsspelen. Wij blijven doen wat wij al deden. De regels zijn er voor een reden en wij houden ons eraan. Ik heb dan ook vertrouwen in het team en in Pirelli. Ik heb niets tegen ze.”

Norris erkent dat het onvermijdelijk is dat teams altijd de grenzen op zullen blijven zoeken, maar dat het er op aankomt hoe die grens wordt opgezocht: “Je hebt het opzoeken van de grens en je hebt het buigen of overtreden van de regels. Ik kan daar denk niet echt antwoord op geven omdat ik niet exact weet wat er speelt, of wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn. Maar als je de regels overtreedt, overtreedt je de regels. Als dat is wat er gebeurt breng je je eigen coureur in gevaar.”

Carlos Sainz is het eens met zijn voormalig teamgenoot en benadrukt dat Ferrari zich ook aan de regels houdt: “Het is geen geheim dat teams de banden zoveel mogelijk af proberen te koelen”, aldus de Spanjaard. “Om te voorkomen dat de banden oververhit raken, omdat we weten dat de Pirelli’s dat doen. We worstelen altijd met onze achterbanden, Baku was geen uitzondering. Ik weet dan ook zeker dat elk team er alles aan doet om de temperatuur en daarmee de druk zo laag mogelijk te houden. Of ze daarbij onder de limiet zijn gedoken, geen idee, alleen de teams zelf weten dat. Wat ik in de toekomst graag zou willen zien is dat Pirelli iets meer controleert wat iedereen aan het doen is om er daarmee voor te zorgen dat coureurs geen gevaar lopen. En daarnaast, wat ik eerder al zei, zou een band bij 2 psi meer of minder het niet mogen begeven.”

“In onze auto hadden we geen enkele indicatie dat een band het zou begeven. Als coureur heb ik dan ook vertrouwen in mijn team, maar als we in een race of bij een herstart na een safety car met een lagere bandenspanning rijden dan wat eigenlijk zou moeten, lopen we als coureurs misschien wel te veel gevaar. Alle respect voor Pirelli, maar als coureur vind ik wel dat een band iets meer bestand zou moeten zijn tegen verschillende omstandigheden.”

Zijn teamgenoot Charles Leclerc vult aan: “Feit is dat onze band niet klapte. Ik heb 200 procent vertrouwen in mijn team en dat wij er niet mee lopen te klooien. Ik weet wat wij ermee doen en dat het in orde is, dus ik maak me geen zorgen. Ik geloof dat Pirelli zijn uiterste best doet om ons een zo goed mogelijke band te geven. Veiligheid is altijd al voor iedereen in het paddock een belangrijk onderwerp geweest. Ik weet zeker dat dat voor Pirelli niet anders is. Ik persoonlijk heb niet minder vertrouwen in Pirelli.”

“Ze moeten gewoon zien te begrijpen wat er in het verleden is gebeurd. Het is ook de verantwoordelijkheid van het teams om de veiligheid van de coureurs te garanderen. Met al die nieuwe richtlijnen zal een team de regels niet meer kunnen overtreden als ze ermee aan het spelen waren. Dat is een goede zaak.”

