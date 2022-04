Formule 1-coureurs proberen Supercars uit in Albert Park

Motorsport.com heeft vernomen dat het om tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso en tweevoudig Grand Prix-winnaar Sergio Perez gaat. De Spanjaard zal de Trickford Mustang van Thomas Randle de sporen geven, terwijl de Mexicaan zijn tanden mag zetten in een Triple Eight Commodore van Red Bull Ampol Racing. Voor beide coureurs wordt het de eerste keer dat ze met een V8-aangedreven Supercar in actie komen.

Het scheelde niet veel of Alonso had vijf jaar geleden al eens met een Supercar gereden. De toenmalig McLaren-coureur zou in november 2017 op Motorland Aragon testen met de Holden Commodore van CEOZak Brown, waarmee Garth Tander en Nick Percat in 2011 de Bathurst 1000 hebben gewonnen. Het feest ging uiteindelijk niet door omdat er niet genoeg brandstof aanwezig was.

Max Verstappen zat drie jaar geleden nog in een V8 Supercar. Niet als bestuurder maar als passagier van zevenvoudig kampioen Jamie Whincup. De coureur uit Melbourne trakteerde de Red Bull-rijder op een rondje Albert Park in zijn Holden.

Video: Een ronde over de nieuwe lay-out van Albert Park