Formule 1 stopt in 2022 met collectief knielmoment

Aan het begin van 2020 lanceerde de Formule 1 de We Race As One-campagne waar coureurs een statement konden maken door te knielen. Coureurs mogen nog steeds knielen, maar dat gaat niet meer in beeld verschijnen. De Formule 1 gaat nog wel een filmpje van de campagne uitzenden voor de start van de race.

Formule 1-baas Stefano Domenicali zegt in gesprek met Sky F1: “We zouden ons niet met politiek bezig moeten houden en het is nu een kwestie van actie ondernemen. We willen ons focussen op diversiteit in ons wereldje en dit was de eerste stap daarvan.” Wel vindt Domenicali dat coureurs met het knielen de afgelopen jaren een goed signaal afgegeven hebben. “We hebben gezien dat het een belangrijk teken was voor de mensen die geloofden dat het belangrijk is. We respecteren dat natuurlijk, maar het is ook tijd om door te gaan en actie te ondernemen.”

Zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton was een van de gangmakers van het knielen, hij is op de hoogte van de plannen. De Britse coureur doorbrak zijn radiostilte afgelopen weekend met een post op Instagram, Stefano Domenicali rekent erop dat de Mercedes-kopman gemotiveerd aan de start staat in Bahrein.

“Ik zag een positief ingestelde man”, aldus Domenicali. “Dat is belangrijk want Lewis is een geweldige persoon voor de Formule 1 en de wereld in het algemeen. Hij kan nog altijd voor de achtste keer kampioen worden. Dat is zijn doel dit jaar en natuurlijk wordt dat een flinke uitdaging. Er zijn talloze nieuwe variabelen en dat gaat ook zorgen dat het een heel aantrekkelijk seizoen wordt. Lewis krijgt een serieuze kans om voor de achtste keer kampioen te worden.”

Geluiden over het eventuele afscheid van Hamilton bleken onzin te zijn, Domenicali vindt het normaal dat daarover gesproken werd. “Er is een soort respect voor zijn keuze en het was zijn beslissing om stil te blijven”, aldus de Italiaan. “Ik denk dat zijn batterij voor de start van het seizoen weer opgeladen is.”