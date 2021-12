Met name bocht negen is volgens diverse rijders nog voor verbetering vatbaar. Eerder lag in dit gedeelte een chicane en een linkerbocht, die de snelheid er volledig uithaalden. Deze zijn weggehaald en vervangen door een snelle linkerbocht. Hierdoor zou inhalen in de laatste sector eenvoudiger moeten worden, maar dat bleek niet het geval. Toekomstig Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas stelt dat aan de sectie bij het hotel nog wel het een en ander verbouwd mag worden.

"Het volgen in de vijfde bocht is verbeterd en ook bocht negen is echt een verbetering ten opzichte van hoe de bochten eerst lagen", zegt de Fin. "Het grootste probleem van dit circuit ligt rondom het hotel. Daar verlies je altijd een paar tienden. Het is wel iets beter, maar nog steeds lastig om in te halen." Op de vraag of de negende bocht beter een hairpin zou kunnen zijn, antwoordt de Fin. "Ik denk het wel. Het zorgt in ieder geval voor meer mogelijkheden [om in te halen]. Maar ik blijf erbij dat de laatste sector het probleem is. Het zijn vrij vloeiende bochten waarbij slechts een racelijn mogelijk is. Hopelijk wordt dat met de volgende [generatie] auto's beter."

Esteban Ocon, Alpine A521 Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

Ook Formule 1-collega Esteban Ocon vindt dat de laatste sector veranderd moet worden om inhalen te bevorderen. Op de vraag of Alpine-coureur de recente verbouwingen fijn vindt, antwoordt hij: "Niet [fijn] genoeg. De laatste vier bochten zijn het probleem", zegt Ocon. "Pak je die aan, dan wordt het een heerlijk circuit om in te halen. Het is nu onmogelijk om te volgen in de dertiende, veertiende, vijftiende en zestiende bocht. Dit zorgt ervoor dat het lastig is om er dicht op te zitten in de vijfde bocht. Bij de twee kansen die je [op deze baan] krijgt, zit je er niet dicht genoeg bij." Een oplossing voor dit probleem denkt de eenvoudig Grand Prix-winnaar wel te hebben. "Als je de camber aanpast in de bochten rondom het hotel, dan moet het beter worden. Dit zouden ze dan ook in de laatste bocht moeten doen."