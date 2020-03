Geen Formule 1? Coureurs en hun (lucratieve) hobby's

Giancarlo Fisichella, DJ 1 / 5 Foto door: JEP / Motorsport Images De oud-coureur van onder andere Renault, Force India en Ferrari reed maar liefst 229 Grands Prix en won er drie. Inmiddels heeft de 47-jarige Italiaan zijn schaapjes op het droge en dus heeft hij veel tijd voor zijn hobby: dj’en. Fisichella is vrij succesvol: zo is hij in het zomerseizoen regelmatig in de grote clubs van Ibiza achter de draaitafels te vinden.

Lewis Hamilton, modeontwerper en hamburgerbakker 2 / 5 De zesvoudig wereldkampioen is al jaren het uithangbord van Tommy Hilfiger en ontwerpt ook kleding voor het Amerikaanse modemerk. De Engelsman was onlangs nog in Amsterdam om zijn nieuwe kledinglijn te promoten. Hamilton is ook aandeelhouder van Neatburger dat veganistische hamburgers verkoopt.

Nico Rosberg, durfinvesteerder 3 / 5 Foto door: Greentech Festival De wereldkampioen van 2016 besloot direct na het behalen van zijn titel te stoppen als coureur. Sindsdien maakt de Duitser vlogs over Formule 1, maar Rosberg is vooral actief als verstrekker van durfkapitaal. Zo steekt hij geld in start-ups die zich bezighouden met alternatieve vormen van vervoer als elektrische scooters en vliegende taxi’s.

Jarno Trulli, wijnboer 4 / 5 Foto door: Motorsport Images Naar wij menen de beste hobby die je maar kunt hebben: de 45-jarige Trulli, goed voor 252 Grands Prix bij onder andere Renault, Jordan en Toyota kocht na zijn carrière het landgoed Castorani in de Italiaanse provincie Pescara. Hij verbouwt daar onder andere de Jarno Rosso, een volle rode wijn met een gestructureerd pallet en harmonieuze en elegante tannines.