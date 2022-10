Formule 1-coureurs feliciteren Max Verstappen met tweede F1-titel

Het is bekend dat Alpine-coureur Fernando Alonso goed met Max Verstappen overweg kan. Daarbij weet de Spanjaard hoe het is om twee wereldtitels binnen te halen. Hij won met Renault in 2005 en 2006 het kampioenschap en was de rijder die de dominantie van Michael Schumacher stopte. De man uit Oviedo is blij voor de Red Bull Racing-coureur. "Mijn felicitaties. Hij heeft een geweldig seizoen gedraaid", zegt Alonso. "Het was vandaag een grote chaos. Het was eerst nog niet eens duidelijk of hij wel kampioen was. Nu is die duidelijkheid er wel. Dat is ook wel de samenvatting van de middag."

Sebastian Vettel klaarde het klusje vier keer, ook bij Red Bull. De Duitse Aston Martin-coureur is blij voor Verstappen en zijn oude werkgever. "Hij was heel dominant", zegt Vettel over Verstappen. "Het was na een paar races al wel duidelijk dat het die kant zou opgaan, maar hij moest het klusje nog wel klaren en de concentratie niet verliezen. Hij heeft het goed gedaan, net als zijn team. Ik ken er nog steeds veel mensen, dus ik ben heel blij voor ze." Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton vocht in 2021 stevige duels uit met Verstappen, maar is er in 2022 nog niet aan te pas gekomen. De Britse Mercedes-coureur prijst de heren uit Milton Keynes. "Red Bull heeft dit seizoen geweldig werk geleverd met de auto. Mijn felicitaties aan dat team en aan Max", aldus Hamilton.

Lando Norris is goed bevriend met Verstappen, al hadden de twee zaterdag in de kwalificatie wel een angstig moment in Q3. Daarbij moest Norris over het gras om Verstappen te ontwijken. “Felicitaties aan Max”, reageert de McLaren-coureur. “Voor iedereen die dacht dat onze vriendschap na gisteren voorbij was: ik heb heel veel respect voor Max en voor alles wat hij in de Formule 1 heeft bereikt. Hij verdient dit. Hij heeft dit jaar gedomineerd, dus felicitaties aan hem.”

Aanvankelijk leek het dit jaar een spannende strijd tussen Charles Leclerc en Verstappen te worden, maar uiteindelijk werd de Monegask mede door een combinatie van technische problemen, strategische missers en eigen fouten uitgeschakeld. Leclerc toont zich sportief en feliciteert Verstappen en Red Bull. “Ze hebben dit jaar ongelooflijk werk verricht en Max was dit seizoen simpelweg ongelooflijk”, vertelt Leclerc. “De titel is volledig verdiend. Wij gaan als team pushen in de laatste vier races van het seizoen, hopelijk kunnen we ze dan volgend jaar een grotere uitdaging bieden.”

Video: Dit zegt Max Verstappen zelf over zijn wereldtitel