In de grootste havenstad van Saudi-Arabië wordt momenteel volle bak gewerkt aan het 6,175 kilometer lange Jeddah Street Circuit. De baan zal op 5 december als decor fungeren voor de allereerste Formule 1-race ooit in Saudi-Arabië. Het feit dat de koningsklasse van de autosport gaat racen in het land leidt vanwege het roemruchte verleden nogal tot wat kritiek, maar volgens de organisatie van de race is het vanwege de relatieve onwetendheid over het koninkrijk juist hoog tijd dat de Formule 1 er voet aan wal zet.

“Met deze race kunnen we de culturele en sociale waarden van dit land laten zien”, vertelt Martin Whitaker, de directeur van de organisatie achter de Grand Prix van Saudi-Arabië. “Het is een fantastisch platform dat Saudi-Arabië de kans biedt om mensen van gedachten te laten veranderen over het koninkrijk. Heel veel mensen weten maar weinig van het land en krijgen er daardoor een heel ander beeld van zodra ze het met hun eigen ogen zien.”

Het Jeddah Street Circuit krijgt langzaam maar zeker vorm

Saudi-Arabië moest het net als emiraten als Dubai en Abu Dhabi decennialang hebben van de oliedollars, maar na het openstellen van de grenzen voor toeristen wil ook het koninkrijk zich meer en meer profileren als toeristische bestemming. Het land verandert dan ook, wat met het binnenhalen van diverse (sport)evenementen aangetoond moet worden. Zo wordt de Dakar Rally er sinds 2020 verreden, heeft de Formule E al geracet in hoofdstad Riyad en is nu ook de Formule 1 binnengehaald. “Demografisch gezien is dit een heel jong land”, vervolgt Whitaker, die daarmee doelt op het feit dat 75 procent van de bevolking jonger is dan 35 jaar. “De mensen zijn opgewekt, creatief en kleurrijk. Daarnaast is 42 procent van onze medewerkers vrouw.”

Duurzaam

Met 27 bochten en een topsnelheid van ruim 320 kilometer per uur belooft het circuit van Jeddah niet alleen het langste, maar ook het snelste stratencircuit op de F1-kalender te worden. “De meest spectaculaire bocht wordt bocht 13, waarna de coureurs accelereren naar een snelheid van 322 kilometer per uur en langs een nieuw luxueus hotel rijden dat voor de komst van de Formule 1 voltooid zal zijn”, vervolgt Whitaker, die er daarnaast op hamert dat ook de duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Zo komen er op de parkeerplaatsen rondom het circuit tal van oplaadpunten voor elektrische bolides en wordt een deel van de elektrische energie opgewekt met zonnepanelen: “Er ligt een aantal plannen op tafel om de race duurzaam te maken. Daarnaast hebben we voor de toekomst ook nog een hoop plannen in de steigers staan.”

De vraag is echter hoe duurzaam een circuit echt kan zijn als het naar verwachting slechts twee keer gebruikt zal worden, voordat de Grand Prix van Saudi-Arabië in 2023 verhuist naar een nieuw nog aan te leggen circuit in Qiddiyah, een gigantisch entertainmentproject nabij hoofdstad Riyad dat als toeristische trekpleister moet gaan fungeren. “Dit project zal een functie blijven bieden voor de stad en de inwoners van Jeddah”, belooft Whitaker. “Het circuit zal namelijk niet alleen voor nationale en internationale races worden gebruikt, maar ook voor andere doeleinden zoals wedstrijden van de atletiek of wielersport. Daarnaast zal de promenade rondom de baan diverse recreatieve faciliteiten bieden zoals strandvoetbal, volleybal, padel- en tennisbanen en outdoor fitness-apparaten.”

Over zeven weken is het zover en zullen de Formule 1-bolides voor het eerst gaan racen door de straten van Jeddah. Op 5 december vormt de Grand Prix van Saudi-Arabië de voorlaatste ronde van het F1-seizoen 2021.

VIDEO: Het nieuwe F1-circuit van Jeddah in beeld