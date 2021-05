Formule 1 overweegt bonuspunten uit te delen voor grand slam

De Formule 1 probeert de sport naast duurzamer en goedkoper, ook spectaculairder te maken voor de fans. Als onderdeel daarvan experimenteert de koningsklasse dit jaar voor het eerst met zogenaamde sprintraces. In drie Grand Prix-weekenden zal er dit seizoen al een sprintrace op zaterdag worden verreden om daarmee de startvolgorde voor de race op zondag te bepalen. De startopstelling voor de sprintrace wordt bepaald aan de hand van een meer traditionele kwalificatiesessie, die tijdens de drie weekenden met sprintraces verhuist naar de vrijdag.

In een interview met La Gazzetta dello Sport blikt Formule 1-CEO Stefano Domenicali vooruit op de sprintraces, waar deze zomer op het circuit van Silverstone voor het eerst mee zal worden geëxperimenteerd: “We willen niet op onze lauweren rusten maar voorkomen dat een format oubollig wordt”, aldus Domenicali. “Dit is een experiment dat de vrijdag, zaterdag en zondag interessant moet maken met een training op de eerste dag ter voorbereiding op een korte race – de zogenaamde sprintrace – op zaterdag. Deze zal dan weer de startvolgorde bepalen voor de race op zondag. Met deze formule genereren we meer content voor de televisie, terwijl de organisatoren van de races over meerdere dagen meer animo kunnen genereren.”

Bonuspunten in de Formule 1

Naast de winst voor de tv-maatschappijen en de promotors, valt er mogelijk ook voor de coureurs zelf wat te behalen met de introductie van de sprintraces. Naast het feit dat de top-drie van de sprintraces hoe dan ook al extra punten zal scoren, overweegt de Formule 1 volgens Domenicali ook een extra beloning voor een coureur die het hele weekend met afstand de beste is.

“Voor de coureurs denken we aan het uitdelen van bonuspunten, mocht een coureur een grand slam behalen: pole-position, de overwinning in de sprintrace en de zege in de Grand Prix op zondag. Als het succesvol blijkt, kan het een permanent onderdeel worden."

De term grand slam is niet nieuw in de Formule 1, al wordt dit al decennialang gebruikt voor het winnen van de race vanaf pole-position, nadat de coureur iedere ronde aan de leiding heeft gereden en onderweg ook nog eens de snelste raceronde heeft geklokt. Jim Clark is daar met acht grand slam-zeges het vaakst in geslaagd, gevolgd door Lewis Hamilton (6) en Alberto Ascari en Michael Schumacher (5).