Formule 1-bazen leveren salaris in, personeel met verlof

Door de coronacrisis is de Formule 1 voorlopig stilgelegd en nu heeft men dus besloten om personeel met verlof te sturen. Daarnaast nemen senior-personeelsleden van de firma genoegen met 20 procent minder salaris. Naar verwachting levert CEO Chase Carey nog een groter deel van zijn salaris in.

De Formule 1 staat voor een potentiële financiële crisis in 2020. Met de mogelijkheid dat er dit seizoen helemaal niet meer geracet kan worden zouden alle inkomsten wegvallen. Men krijgt geen inkomsten van de promotors van de afgelaste races, bovendien moeten vijftien uitzendgerechtigden een deel van hun geld terugkrijgen omdat er niets geleverd is.

Zelfs met de minimale inkomsten moeten de teams het prijzengeld van afgelopen jaar nog krijgen. In 2019 deelden de tien teams meer dan een miljard dollar aan opbrengsten. Ook moeten lopende kosten nog altijd betaald worden. In het financiële verslag van afgelopen jaar stond geschreven dat de Formule 1 in totaal 381 miljoen dollar aan kosten heeft gemaakt, daarvan hoorde 147 miljoen dollar bij de 'verkoopkosten, algemene- en administratieve kosten'.

Het personeelsbestand van de Formule 1 is flink gegroeid sinds de overname door Liberty Media. In totaal werken er meer dan 400 mensen op het hoofdkantoor in London of in Kent, waar de TV-operatie van F1 gevestigd is.

Eerder maakten de Britse Formule 1-teams McLaren, Williams en Racing Point al bekend dat ze een deel van het personeel met verlof hadden gestuurd.