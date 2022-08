Formule 1-baas Domenicali: "Ik verkoop de ziel van F1 niet"

De Formule 1-organisatie krijgt de laatste tijd veel kritiek op de keuze voor de landen die worden aangedaan. Saudi-Arabië voegde zich in 2021 op de kalender, terwijl in dat land mensenrechten worden geschonden. Datzelfde geldt ook voor onder meer Qatar. Het staat haaks op de boodschap die koningsklasse afgeeft met de campagne 'We Race As One'. Een ander gevolg is dat het mogelijk het einde betekent van traditionele circuits, zoals Spa-Francorchamps. De toekomst van die Grand Prix is al langere tijd onduidelijk, terwijl landen als Bahrein en Qatar riante deals sluiten met F1. Spa en ook Paul Ricard ontbreken op de voorlopige kalender van 2023. Veel F1-fans vinden dat de koningsklasse steeds meer voor geld kiest in plaats van historie en traditie.

F1 CEO Stefano Domenicali is het niet eens met alle kritiek, al geeft hij toe dat geld wel een rol speelt. "Geld is overal belangrijk, ook voor ons", aldus de Italiaan tegen Sport Bild. "Maar we kijken niet alleen naar geld. Het totaalpakket moet kloppen. Als we alleen naar onze bankrekening gaan kijken, dan had de kalender er zeker anders uitgezien." Hij vindt niet dat hij de Formule 1 in de uitverkoop zet. "Ik verkoop de ziel van F1 niet", gaat de oud-teambaas van Ferrari verder. "Dit is een normale verandering. We stellen ons open voor de hele wereld." Eén ding is duidelijk: de Formule 1 reist volgend seizoen niet naar Duitsland. "Als ik zelf geen contact opneem, dan hoor en ik zie niet veel uit Duitsland. Ze praten, praten en praten... maar uiteindelijk zijn er feiten nodig. Het is mij een raadsel waarom je tegenwoordig geen business kunt opbouwen rond een Grand Prix."

De Formule 1-baas liet eerder dit seizoen al weten dat het belangrijk is om te racen in landen als Saudi-Arabië. "Afgelopen jaar hebben we veel vrouwen en jonge mensen de race zien bezoeken. Zij hebben kunnen genieten van een evenement dat eerder niet mogelijk was. Dat is de juiste richting. Het feit dat wij daarheen gaan zorgt ervoor dat de aandacht op het onderwerp wordt gericht. Zonder ons had het misschien een heel ander plekje in het nieuws", liet hij toen weten aan Sky Sports.