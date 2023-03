Komende zondag start het Formule 1-seizoen 2023 op het Bahrain International Circuit. Een wedstrijd die miljoenen kijkers vanaf de bank gaan volgen, maar vanaf dit weekend gaat F1 ook de reizende fans bedienen. De komende drie seizoenen slaat F1 de handen ineen met IMG, dat de koningsklasse in het vliegtuig en op verschillende cruiseschepen gaat uitzenden. Het is voor het eerst in de historie dat een Grand Prix live op dertien kilometer hoogte te volgen is.

Stap jij tijdens een Grand Prix-weekend aan boord van een toestel van Etihad Airways, Emirates of Turkish Airlines, dan heb je geluk. Voor F1-races op het water kun je terecht bij MSC Cruises, Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Royal Caribbean en Silversea. "F1 blijft wereldwijd groeien. We zijn daarom verheugd te melden dat de sport nu ook live gevolgd kan worden door onze reizende fans in het vliegtuig of op een boot", zegt Michaella Snoeck van F1. "De laatste paar seizoenen is gebleken dat je de drama en spanning niet mag missen. Samen met Sport 24 willen we alle F1-fans het spektakel aanbieden, waar ze ook zijn."

"Deze samenwerking betekent dat F1-fans tijdens het reizen niets meer hoeven te missen", zegt Richard Wise van IMG. "F1 is een mondiale sport met wereldwijd veel fans. We vinden het geweldig om onze partners in de lucht- en scheepvaart het beste van autosport te geven."