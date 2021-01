China ook van de baan? Formule 1 bekijkt alternatieve kalender

Nog voor aanvang van het Formule 1-seizoen 2021 lijkt er vanwege het coronavirus al in ieder geval door één race een kruis te kunnen. De lokale autoriteiten in de Australische staat Victoria zijn erg huiverig om de organisatoren van de Grand Prix in Melbourne een vergunning te geven en dus begint het er steeds meer op te lijken dat die race voor het tweede jaar op rij niet zal doorgaan. Maar ook in Shanghai, waar op 11 april de Chinese GP verreden moet worden, zou men niet staan te springen om een bataljon buitenlanders toe te laten, zo heeft Motorsport.com vernomen.

Dat betekent dus een flinke streep door de rekening van de Formule 1-organisatie, die dit seizoen had ingezet op 23 races. De kalender werd afgelopen december door de FIA en Liberty Media naar buiten gebracht. Van 22 Grands Prix waren de locaties al bekend, alleen voor de race op 25 april – eigenlijk de datum van de Vietnamese GP – was nog geen locatie ingevuld. Rond de organisatie van de race in Hanoi is een enorm corruptieschandaal gaande.

Het begint er dus steeds meer op te lijken dat er van de eerste vier Grands Prix van het nieuwe seizoen, er op het moment maar één echt zeker is: de Grand Prix van Bahrein op 28 maart. Daarna zou er een gat van ruim een maand kunnen ontstaan tot aan de start van het Europese seizoen op 9 mei in Barcelona. De Formula One Group onderzoekt de mogelijkheid om dat gat te vullen door het Europese seizoen eerder te laten beginnen.

Op 11 april zou de Portugese Grand Prix kunnen worden ingepast en op 25 april volgt dan mogelijk op Imola een tweede Grand Prix van Emilia-Romagna. Na deze twee Grands Prix zou het seizoen dan begin mei een regulier vervolg kunnen krijgen in Spanje. Eigenlijk borduurt de F1-organisatie met dit alternatieve plan voort op waar het vorig jaar was gebleven: races op welwillende locaties in het logistiek overzichtelijke Europa en een enkel uitstapje naar het Midden-Oosten (in dit geval Bahrein).

In dat Plan B zou dan in mei bekeken kunnen worden of Azerbeidzjan (6 juni), Canada (13 juni) en Frankrijk (24 juni) al klaar zijn voor de Formule 1. Mocht dat niet zo zijn dan is er nog geen man overboord: die races zouden vervangen kunnen worden door circuits als Mugello en de Nürburgring om daarna in juli en augustus verder te gaan met het reguliere schema op de ‘ervaren circuits' Red Bull Ring, Silverstone, Hungaroring en Spa-Francorchamps. Tegen september hoopt men met Zandvoort, Monza en Sotsji dan weer uit de gevarenzone te zijn. Al met al blijft het weinig realistisch om aan te nemen dat er dit jaar een ‘normaal’ Formule 1-seizoen afgewerkt kan worden.