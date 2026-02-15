Ford slaat terug nadat Cadillac het F1-project met Red Bull "slechts een sticker" noemde

Samenhangend met de recente opmars van de Formule 1 is de commerciële interesse in de sport substantieel toegenomen. Het geldt zeker in de Verenigde Staten, mede door het succes van de Netflix-serie Drive to Survive en het toevoegen van races in Miami en Las Vegas. Wat de voorbije decennia nog een problematische relatie was, is inmiddels opgebloeid. Het is niet alleen terug te zien aan de interesse van fans, maar ook de grid zelf. Zo is Cadillac, en daarmee General Motors, als elfde team toegetreden.

Die formatie presenteert zich als het enige volledig Amerikaanse F1-project in de paddock, maar dat valt niet bij alle concurrenten in goede aarde. Zo benadrukt Ford dat het een rijke historie heeft in de koningsklasse van de autosport. Het merk is sinds 1967 in verschillende hoedanigheden actief geweest in de Formule 1 en als motorpartner betrokken geweest bij 176 Grand Prix-overwinningen, voor een groot gedeelte onder de vlag van Cosworth. Met Stewart-Ford en Jaguar heeft het concern tweemaal een eigen team gehad, al kwamen die formaties officieel onder de Britse vlag in actie.

Cadillac komt wel met een Amerikaanse licentie voor de dag, een route die onder meer All American Racers (Eagle), Shadow, Penske en Haas al eerder hebben afgelegd. Dan Towriss, CEO van het Cadillac F1-team, heeft in aanloop naar het seizoen laten weten dat de projecten van Ford en GM in zijn optiek totaal niet te vergelijken zijn: "Het lijkt niet eens op elkaar!" Het Cadillac-project heeft in zijn optiek "een groter element van nationale trots", al trekt Ford dat laatste in twijfel.

The Blue Oval benadrukt de Cadillac-operatie ook grotendeels vanuit Silverstone wordt gerund en dat een Amerikaanse signatuur zou ontbreken door een Britse teambaas en coureurs uit Mexico en Finland. "Dat is eigenlijk net zo Amerikaans als fish and chips of pasta carbonara", lacht een ingewijde in de paddock.

Meer dan alleen een marketingoefening

Bovendien is Ford van mening dat Cadillac de zaken bagatelliseert en dat eerdere uitspraken geen recht doen aan het commitment van Ford richting de Formule 1. "Ford Racing heeft een 125-jarige geschiedenis in de autosport als hét Amerikaanse raceteam. We racen in meer kampioenschappen en op meer verschillende ondergronden dan welke andere Amerikaanse autofabrikant dan ook," laat Ford Performance-directeur Mark Rushbrook aan Motorsport.com weten.

"We hebben ook een rijke geschiedenis in de Formule 1 als de meest succesvolle Amerikaanse motorfabrikant en waren eerder eigenaar van ons eigen F1-team. Samen met Haas zijn we er trots op om Amerika en onze fans, dealers, leveranciers en medewerkers te vertegenwoordigen."

Bij die laatste uitspraak is het curieus dat Haas weliswaar wordt benoemd, maar dat Cadillac bewust achterwege is gelaten. Het valt deels terug te voeren op het feit dat Cadillac de samenwerking van Ford met Red Bull een ‘marketingoefening' heeft genoemd, met slechts een sticker op de RB22. Die uitspraak is niet goed gevallen in Dearborn, Michigan, waar het hoofdkantoor van Ford is gevestigd. Alhoewel Ford benadrukt dat Red Bull de credits moet krijgen voor het motorenproject, stelt Rushbrook dat Ford achter de schermen wel degelijk meer heeft bijgedragen dan dat wordt gesuggereerd.

“De initiële lijst was gericht op het elektrische deel van de motor. Wat we eerst niet hadden verwacht, en wat aan het begin ook nog geen prioriteit voor ons bleek, was de verbrandingsmotor. Dat is gaandeweg het programma veranderd, doordat onze planning met de straatauto's ook is veranderd." Zo blijft Ford auto's met volledige verbrandingsmotoren maken. "Vanaf dat moment zijn er in Dearborn ook echt onderdelen voor de F1-verbrandingsmotor gemaakt. Die onderdelen worden zelfs op dagelijkse basis gemaakt en verscheept."

Een 'gezonde rivaliteit' is goed voor F1 fans

Eerder kaatste Bill Ford de bal ook al terug naar Cadillac in gesprek met The Athletic. "Niets kan verder van de realiteit af staan dan wat ze hebben gezegd over onze samenwerking met Red Bull als slechts een marketingoefening. Ik zou zeggen dat het tegenovergestelde juist waar is. Zij rijden namelijk met een Ferrari-motor, niet met een Cadillac-motor. Ik weet niet of er überhaupt GM-medewerkers in het raceteam werken, maar als iets op een marketinginspanning lijkt, dan is het dat wel."

Cadillac-teambaas Graeme Lowdon zei vorige maand tijdens de Autosport Business Exchange in Londen dat een gezonde rivaliteit tussen beide concerns juist goed is voor F1 en de fans. "Er bestaat al jarenlang een gezonde rivaliteit tussen GM en Ford. Er is zelfs een Hollywood-film over gemaakt. De strijd is echt en bestaat wel degelijk. Ik ben er ook zeker van dat deze rivaliteit zal blijven bestaan. We hebben in de Formule 1 al vaak gezien dat de fans graag wat onderlinge strijd zien, zolang het natuurlijk niet te ver gaat. Ik denk dat het een extra dimensie biedt, die de Formule 1 nog interessanter maakt.”

Ford en GM hebben het al tegen elkaar opgenomen in talloze kampioenschappen, van NASCAR tot de 24 uur van Le Mans. 2026 is echter het eerste jaar waarin beide Amerikaanse autogiganten de strijd met elkaar aangaan in de Formule 1 – zij het met uiteenlopende projecten.

Video: De eerste testweek in Bahrein geanalyseerd in een nieuwe F1-update

Bekijk: F1-update: Max Verstappen en Red Bull geloven Mercedes-voorspelling niet, McLaren wil aanpassingen