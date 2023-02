Ford maakte vrijdag bekend dat het vanaf 2026 terugkeert in de koningsklasse. Het merk heeft een deal gesloten met Red Bull Powertrains, de interne motorfabriek van Red Bull Racing. Zo sluit Red Bull na onderhandelingen met Porsche en de geruchten over een reünie met Honda toch een deal met een grote partij. Ford is per slot van rekening een gigantische partij in de auto-industrie én toonaangevend in de Verenigde Staten, waar de Formule 1 in rap tempo aan populariteit wint.

Het is ook de hereniging van de familie Verstappen met Ford. Vader Jos reed in zijn Formule 1-tijd al met een motor van Ford Cosworth, regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft tot en met 2028 een contract bij zijn huidige werkgever en zal daarmee in de voetsporen van zijn vader treden.

Het beeldmerk van Ford zal in ieder geval in de toekomst weer zichtbaar zijn in de Formule 1. Bij onze creatieve collega's ging meteen een lampje branden. Dit moet de Red Bull-Ford van de toekomst worden.

Video: Red Bull maakt samenwerking met Ford wereldkundig