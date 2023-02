Nieuwe power unit-regels waren noodzakelijk voor Ford

Ford verliet de Formule 1 eind 2004, nadat het Jaguar Racing had verkocht aan uitgerekend Red Bull. Omdat de F1 de focus steeds meer verschuift naar elektrisch vermogen en duurzame brandstoffen - getuige de power unit-regels die per 2026 ingaan - heeft Ford besloten terug te keren in de koningsklasse van de autosport. “Nee, anders denk ik niet dat we het gedaan zouden hebben”, antwoordt Ford-autosportdirecteur Mark Rushbrook op een vraag van Motorsport.com. “Als de huidige power unit was meegenomen, dan was dat voor ons een stap achteruit geweest.”

De MGU-K van de toekomstige generatie F1-motoren is goed voor 350 kilowatt aan elektrisch vermogen, bijna drie keer meer dan de MGU-K en de MGU-H van de huidige generatie power units gezamenlijk opleveren. Van de complexe MGU-H wordt per 2026 helemaal afscheid genomen, terwijl de F1 in hetzelfde jaar overstapt op volledig duurzame brandstoffen.

Dat Red Bull met Red Bull Powertrains in Milton Keynes uitgebreide faciliteiten en diepgaande kennis over F1-motoren in huis heeft, was voor Ford ook cruciaal. Rushbrook benadrukt dat het niet alleen een commerciële samenwerking is, maar ook een technische. “Dat was honderd procent noodzakelijk”, aldus Rushbrook. “We racen nergens vanuit commercieel oogpunt. Zeker in de Formule 1 heb je echt de kans om te leren op technisch gebied. Dat was belangrijk voor ons. Zonder dit zouden we het niet hebben gedaan.”

Video: Red Bull en Ford presenteren samenwerking