Samenwerking met Red Bull F1 bevalt Ford goed: "Gezocht naar beste partner"

Het nieuws dat Ford en Red Bull Racing de handen ineenslaan voor een samenwerking op het gebied van Formule 1-motoren kwam in januari 2023 enigszins als een verrassing. Het Amerikaanse automerk is al jaren niet meer in de koningsklasse van de autosport aanwezig en de laatste pogingen liepen zonder succes af. Toch is Ford performance directeur Mark Rushbrook niet bang dat het project niet goed van de grond komt. De Amerikaan ziet in de eerste samenwerkingsmaanden een goede start en verwacht op termijn meer. "We werken erg goed samen met Red Bull. Ze zijn onze partners en onze focus is op winnen. Wij willen dat dat mogelijk is en hebben gezocht naar de beste partner", vertelt Rushbrook in gesprek met Motorsport.com.

Voor Rushbrook is echter wel duidelijk dat een goed begin slechts het halve werk is, want de engineer afkomstig uit Michigan ziet dat er nog heel wat hordes genomen moeten worden voordat er een competitieve motor klaarstaat. "We hebben afgelopen jaar flink wat progressie geboekt, maar om in 2026 goed voorbereid op de grid te staan moet er nog heel wat gebeuren", aldus de topman van het Amerikaanse automerk. Gevraagd naar of er al nieuws te melden is over welke stappen er in 2024 gezet gaan worden, antwoordt Rushbrook lachend: "Niets te melden. Het bedrijf [Red Bull] is geweldig. Ze zitten in veel verschillende vormen van motorsport."

Vanaf 2026 gaat er een nieuw motorenreglement in werking, waarbij onder andere de MGU-H van de F1-motoren verdwijnt. Ook wordt de motor voorzien van veel meer elektrische componenten, waarmee de sport de duurzaamheidsdoelen wil bereiken. Ford is door Red Bull gevraagd mee te denken, aangezien zij vanaf 2026 met hun eigen krachtbron aan de start staan. Naast een badge op de motor wordt ook veel kennis van Ford-technici ingezet om een sterke motor te bouwen.

Er gaan geluiden rond dat Ford zich ook bezighoudt met het zoeken naar partnerschappen in andere vormen van motorsport, mogelijk met Red Bull. Het gesprek met Rushbrook vindt bijvoorbeeld plaats tijdens de Dakar Rally, waar Ford voor het eerst sinds jaren weer met een fabrieksteam aan mee doet. De engineer bevestigt dat er gesprekken gaande zijn. "Wij zitten ook in het WRC. Het is waar dat we met mogelijke partners praten, we zullen zien hoe dat zich ontvouwt", aldus de Amerikaan.