Force India met opvallende neusgaten aangeboden op F1-veiling

Formule 1-bolides wisselen op veilingen regelmatig voor grote bedragen van eigenaar. Zo bracht de Ferrari F2003-GA van Michael Schumacher eind 2022 een recordbedrag van ruim 14 miljoen euro op tijdens een veiling in Genève, terwijl eerder dat jaar een Ferrari F300 al ruim 6 miljoen euro in het laatje bracht. De Ferrari 643 van Jean Alesi werd eerder dit jaar nog voor 3 miljoen euro afgehamerd. Het geeft aan dat met name de F1-auto's van Ferrari veel waarde vertegenwoordigen op veilingen. De verwachting is dan ook niet dat de VJM08 van Force India volgende week een vergelijkbaar bedrag gaat opleveren.

F1 Authentics biedt die auto, waarmee Force India in 2015 deelnam aan het wereldkampioenschap, namelijk aan tijdens een online veiling. Om precies te zijn gaat het om chassis 03 van de VJM08, waarmee Sergio Perez in de slotfase van het seizoen diverse races heeft gereden. De aangeboden bolide is dan ook voorzien van een pakket onderdelen dat de renstal tijdens de Britse Grand Prix introduceerde als B-specificatie van de auto. Zo is de VJM08-03 voorzien van de opvallende neus met neusgaten, waarmee de luchtstroom deels naar de onderkant van de auto werd gestuurd. Tevens is de bolide uitgerust met veel onderdelen die tijdens races gebruikt zijn, waaronder het bodywork, de voorvleugel, de remmen, de vloer en de versnellingsbak.

De B-specificatie van de VJM08 zorgde er in 2015 voor dat de prestaties van Force India veel beter werden. In de eerste acht raceweekenden werden er drie keer geen punten gescoord en was de zesde plek van Nico Hülkenberg in Oostenrijk het beste resultaat. Daarna werden elf raceweekenden afgewerkt met de B-spec, waarmee het alleen in Hongarije puntloos bleef door een dubbele uitvalbeurt. Het hoogtepunt van het seizoen was de derde plek van Perez tijdens de Russische Grand Prix, al eindigde de Mexicaan ook in België, de Verenigde Staten en Abu Dhabi in de top-vijf. Hülkenberg en Perez bezorgden Force India uiteindelijk de vijfde plek in het WK voor constructeurs, de beste prestatie van het team tot dat moment.

De veiling van de Force India VJM08 sluit op 25 april om 17.00 uur. Op het moment van schrijven is er reeds een bod van 90.000 pond - omgerekend 102.000 euro - uitgebracht.