F1 geeft voorlopige kalender vrij, Zandvoort op 5 september

Het seizoen begint zoals gebruikelijk in Melbourne waar op 21 maart de Australische Grand Prix wordt verreden, een week later gevolgd door Bahrein en China op 11 april. Daarna volgt op 25 april de Vietnamese Grand Prix, maar dat evenement is nog niet officieel bevestigd en staat op de kalender als tbc (to be confirmed). Mogelijk krijgt Hanoi nog een herkansing, maar het is ook een mogelijkheid dat de F1 op deze datum in een ander land racet.

Op 9 mei is met Spanje de eerste Europese ronde aan de beurt. Vervolgens staan Monaco (23 mei), Azerbeidzjan (6 juni) en Canada (13 juni) op het programma, gevolgd door Frankrijk (27 juni), Oostenrijk (4 juli), Groot-Brittannië (18 juli) en Hongarije op 1 augustus.

Zandvoort pas na de zomerstop

Na de zomerstop herstart de actie op 29 augustus met de Belgische Grand Prix, een week later (5 september) gevolgd door de Grand Prix van Nederland die, zoals eerder al naar buiten kwam, niet in de ‘voorkeursmaand’ mei zal plaatsvinden. De eerste triple-header van het seizoen wordt voltooid met de Italiaanse Grand Prix op 12 september.

Twee weken later volgt gelijk een nieuwe triple-header met back-to-back races in Rusland (26 september), Singapore (3 oktober) en Japan (10 oktober). Na een korte pauze volgt dan het Amerikaanse tweeluik in de Verenigde Staten (24 oktober) en Mexico (31 oktober). Vervolgens reist het circus door naar Brazilië waar op 14 november op Interlagos wordt gereden, mogelijk voor het laatst. Er wordt in Rio de Janeiro hardop gesproken over het binnenhalen van de Formule 1.

Het seizoen krijgt zijn beslag met een dubbele ontmoeting in het Midden-Oosten met de nieuwe Grand Prix van Saudi-Arabië op 28 november, gevolgd door Abu Dhabi op 5 december.

Seizoen met publiek

Formula One Management CEO Chase Carey hoopt dat 2021 een seizoen zal opleveren dat ondanks de coronacrisis “dicht bij normaal” komt, dus met fans op de tribunes. “We zijn blij dat we na uitgebreide gesprekken met de promotors, de teams en de FIA de voorlopige Formule 1-kalender voor 2021 kunnen aankondigen”, laat de Amerikaan weten. “We zijn van plan om volgend jaar races met toeschouwers te organiseren. We hebben bewezen dat we veilig kunnen reizen en de races kunnen controleren en ook de organisatoren van de races voelen steeds meer de noodzaak om vooruit te komen en het virus te beheersen. Feitelijk zien veel van de promotors de terugkeer van de Formule 1 als een podium om de wereld te laten zien dat we vooruitgang boeken.”

De voorlopige Formule 1-kalender van 2021