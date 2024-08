Focust Dutch GP te veel op entertainment? “Groep hardcore F1-fans niet groot genoeg”

Afgelopen weekend vond de vierde editie van de Dutch Grand Prix plaats sinds de terugkeer van Zandvoort op de Formule 1-kalender. Met over alle drie de dagen genomen 305.000 bezoekers was het weer goed druk op het Noord-Hollandse duinencircuit, al vielen er op vrijdag nog wel wat lege plekken op de tribunes te bespeuren. Robert van Overdijk, de CEO van de Dutch GP, is echter tevreden over hoe de kaartverkoop voor de editie van 2024 is verlopen.

“Over de zaterdag en zondag zeker, uiteindelijk waren we die dagen prima uitverkocht”, zegt Van Overdijk tegen Motorsport.com. “Op de vrijdag zie je wel vaker dat mensen uiteindelijk toch niet komen. We verkopen natuurlijk heel veel passe-partouts, vergis je niet. Als iemand dan op vrijdagochtend uit het raam kijkt en het regent dat het giet, en diegene is er de twee dagen erna ook bij, dan snap ik dat mensen die keuze maken.”

Zoals bekend, is de editie van 2025 de laatste onder het huidige F1-contract. De organisatie van de Dutch GP moet nog beslissen of zij een nieuwe overeenkomst met het Formula One Management wil aangaan voor 2026 en verder. Men wil hiervoor eerst kijken of er voldoende animo is bij zowel de fans als het bedrijfsleven voor de race van volgend jaar. De kaartverkoop voor 2025 is inmiddels begonnen, maar volgens Van Overdijk is het te vroeg om nu al conclusies te trekken. “We zijn vlak voor het weekend gestart met de kaartverkoop voor een heel kleine groep. We gaat dat de aankomende week verder uitrollen. Maar het is natuurlijk niet alleen de kaartverkoop”, benadrukt hij. ”Er komen ook gesprekken met onze event en hospitality partners. En met het FOM over hoe zij naar de toekomst kijken. Ik heb vanaf dag één gezegd: al die puzzelstukjes moeten in elkaar vallen. Die zaken dienen dus eerst te gebeuren voor we kunnen bepalen of we een aanvaardbaar risico willen nemen met een verlenging na 2025.”

Goed huwelijk

Formule 1-baas Stefano Domenicali liet afgelopen weekend weten de Dutch GP graag op de kalender te houden. Van Overdijk: “Hij is er heilig van overtuigd dat we doorgaan. Wat we daaruit opmaken, is dat hij heel veel vertrouwen heeft in ons als organisatie en het mooi vindt wat wij, Nederlanders, hier hebben weten neer te zetten in dit kleine land. Hij zei er gelukkig ook bij dat we ergens richting het einde van het jaar tot een besluit moeten komen. En ik denk niet eens dat dat een harde deadline is.” Volgens Van Overdijk heeft de organisatie namelijk nog wel wat maanden nodig, voordat er een afgewogen beslissing kan worden genomen. “Stefano weet dat we aan onze kant nog wat werk te verzetten hebben”, zegt hij. “En we zijn niet wars van het nemen van enig risico. Anders waren we in 2019 ook niet begonnen met het terughalen van de Grand Prix naar Nederland. Zonder één euro overheidssteun. Maar Stefano weet dat we voldoende comfort moeten hebben om ook de volgende sprong te durven nemen.”

Inhoudelijk is er tijdens het weekend niet over de toekomst gesproken. “Uiteraard stip je het aan tijdens de gesprekken die je met elkaar hebt, maar verder niet. En dat is ook logisch, want tijdens zo’n weekend moeten we ons met andere dingen bezighouden en dat snapt F1 als geen ander. Het mag duidelijk zijn dat die gesprekken ergens in de komende periode weer worden opgepikt. We zullen elkaar nog bij heel veel races treffen of we ontmoeten elkaar in Londen. Maar dit weekend was niet het moment om het daar heel uitgebreid met elkaar over te hebben.”

Dat men in Zandvoort de tijd neemt met het nemen van een besluit, is trouwens geen onderhandelingstactiek om tot een gunstigere fee te komen, zegt Van Overdijk. ”Nee, zo werkt dat niet in de Formule 1, kan ik je vertellen. Mijn persoonlijke inschatting is dat er wel tien wereldsteden zijn die morgen op de kalender willen komen. Dus het Formula One Management is niet afhankelijk van ons. Maar ze zijn wel heel blij met ons. Dat betekent dat we hier bijzondere dingen aan het doen zijn. En zo lang wij die blijven leveren en de benchmark blijven op allerlei vlakken, weet ik zeker dat het huwelijk tussen het FOM en de Dutch GP goed blijft. Maar zijn ze van ons afhankelijk? Nee, natuurlijk zijn ze dat niet.”

Zo breed mogelijk publiek

Veel fanatieke Formule 1-fans vinden dat de Dutch GP wel erg veel oog heeft voor het randprogramma. “Die moeten zich realiseren dat de groep hardcore racefans in Nederland niet groot genoeg is om een evenement van deze omvang op te laten draaien. Je hebt gewoon een bredere doelgroep nodig die racen ontzettend mooi vindt maar voor meer komt dan alleen de actie op de baan. We zullen altijd de juiste mix moeten hebben om een zo breed mogelijk publiek te kunnen trekken. We moeten altijd uitverkocht zijn. Niet alleen op de zondag - dat kan iedere Grand Prix - maar ook op de zaterdag en ook op de vrijdag. Dat red je niet met alleen de hardcore racefans. Daar heb je echt een breder publiek voor nodig. We zoeken daarom ieder jaar naar de juiste verhouding tussen de actie op de baan en de actie naast de baan. En dat vergroot de kans dat we ook de komende jaren op de kalender kunnen blijven staan.”

Het programma op de baan bestond dit jaar naast de Formule 1 uit de Porsche Supercup en de F1 Academy. Veel fans zouden echter net als in de voorbije jaren ook graag de Formule 2 of de Formule 3 in actie zien in Zandvoort. “Uiteindelijk gaat de FIA daarover”, is Van Overdijk duidelijk. “Als we nog een klasse kunnen toevoegen, zullen we op een heel creatieve manier kijken of dat op een of andere manier mogelijk is”, wijst hij ook op de beperkte ruimte op het circuit. “Als het niet mogelijk is omdat de FIA anders besluit, zullen we toch een evenement neerzetten dat sterk genoeg is en waarvan mensen op zondagavond zeggen: ‘Ik had niet verwacht dat ze het nog een keer zouden kunnen overtreffen.’”