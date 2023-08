Focus op 2024, maar wat gaat Red Bull dit F1-seizoen nog aan RB19 doen?

Waar Max Verstappen op het Bahrain International Circuit sprak over een veranderde werkwijze ten opzichte van zijn eerste jaren bij het team uit Milton Keynes duidde de Limburger natuurlijk op het spreekwoord 'de eerste klap is een daalder waard.' Waar Red Bull in Verstappens eerste seizoenen vooral uitblonk in de doorontwikkeling, wil het de concurrentie nu meteen een tik aan het begin uitdelen. Het is onder het budgetplafond ook nog belangrijker geworden dan voorheen, of zoals Verstappen zei: "Als je een ongelimiteerd budget hebt, kun je natuurlijk nog veel aanpassen, maar dat gaat nu een stuk moeilijker." Daardoor is de doorontwikkeling beperkt en kan niet alles naar wens worden veranderd gedurende het seizoen. Het verklaart ook meteen waarom Ferrari en Mercedes nog ietwat beperkt zijn met de Side Impact Structure, aangezien die alleen aan te passen valt bij het homologeren van een nieuw chassis. En dat laatste is financieel uitgesloten.

Goed uit de startblokken komen is logischerwijs veel makkelijker gezegd dan gedaan en hangt nauw samen met hoe je een reglementscyclus start. Zo had Mercedes vanaf 2014 de luxe om de voorsprong van jaar op jaar te consolideren met een vroege switch, natuurlijk dankzij een vliegende start aan het begin van het hybride tijdperk. Red Bull doet tegenwoordig exact hetzelfde, maar dan met de grondeffectauto's. Het maakt dat Christian Horner tijdens de Canadese Grand Prix al aangaf dat de focus grotendeels op 2024 zou gaan. In België voegde hij toe dat Red Bull niet ver meer van het zogenaamde cross-over punt zat, waarna de blik volledig gericht is op wat de RB20 moet worden.

Het roept de vraag op wat we dit jaar nog aan updates mogen verwachten in de tweede seizoenshelft, een vraag die Paul Monaghan tijdens de technische mediasessie in Hongarije ook kreeg voorgeschoteld: "Er komt in ieder geval nog één echte stap aan met de RB19 voor het einde van dit seizoen, een stap die nu dus al vaststaat." Dat laatste is ook logisch, aangezien Verstappen liet weten dat het updatepakket voor Hongarije ook al vaststond in januari.

"Daarna zullen we bekijken of we nog meer upgrades willen brengen, maar dat zal dan volledig met het oog op volgend jaar zijn", vervolgt Monaghan zijn uitleg. Het betekent dat extra updates louter in functie van de RB20 zullen zijn. "Richting het einde van het jaar kunnen we nog enkele dingen op de auto zetten, maar alleen als we denken dat het valide is om die dingen dit jaar alvast te brengen. Dat zal dan volledig ter voorbereiding op de auto van volgend jaar zijn."

Het maakt dat Red Bull over de hele linie vrij spaarzaam is geweest met upgrades en dat het pakket van Hongarije ogenschijnlijk het meest ingrijpende is geweest, samen met de eerdere updates in Baku. "Visueel is de update van Hongarije inderdaad een grote, maar de schaal van aerodynamische updates is niet per se te zien aan hoe anders die aan de buitenkant ogen", legt de hoofdengineer van Red Bull uit. "We kunnen namelijk nog veel andere dingen aan de auto veranderen, die minder zichtbaar zijn voor de mensen, maar die een vergelijkbaar of zelfs groter effect hebben."

'Klaar om te reageren indien nodig'

Red Bull liet na de kwalificatie in Hongarije - waarin de verschillen bijzonder klein waren en Lewis Hamilton pole greep - ook nog weten dat het in principe kan reageren met dingen voor 2024 door die al op de 2023-auto zetten als dat nodig zou zijn. "We zijn voorbereid om te reageren. Maar ik kan nu nog niet zeggen of we dat wel of niet gaan doen. Het einddoel is gewoon om beide kampioenschappen te winnen. We moeten dus bekijken wat voor ons de meeste efficiënte route is om daarnaartoe te navigeren. Andere teams hopen ons met hun upgrades en hun stappen natuurlijk van dat pad af te brengen. Daardoor hebben we het niet volledig in eigen hand, het ligt ook deels aan wat de concurrentie doet. Bovendien kun je niet van het ene op het andere moment zeggen 'we hebben nu nog iets meer downforce of een efficiëntere auto nodig'."

"We houden zoveel mogelijk vast aan het pad dat we zelf voor ogen hebben, al is er ruimte om te reageren als dat nodig is. Maar nogmaals: momenteel hebben we een duidelijk pad voor ogen en dat zullen we volgen." Daar komt bij dat Verstappen niet veel later het hele veld op ruim 33 seconden zou rijden in Hongarije en dat hij ook in België met veel machtsvertoon domineerde, waardoor de noodzaak om te reageren klein lijkt en Red Bull de blik met een gerust hart op 2024 kan richten.

Een uitgebreide video over de werkwijze van Red Bull, de uitspraken van Verstappen daarover en updates die in de pijplijn zitten, is bovenaan deze pagina te vinden.

