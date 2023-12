Floris Wijers wint Player 0.0-simcompetitie van Max Verstappen: "Droom die uitkomt"

Player 0.0 werd eerder dit jaar gelanceerd als gevolg van de samenwerking tussen Heineken en Max Verstappen. Simracers in Nederland, Canada, Mexico en Brazilië konden via hun eigen computer, console of mobiel deelnemen aan de competitie met als hoofdprijs een deelname aan de internationale finale met Max Verstappen zelf. In Nederland werd dat groots aangepakt in aanloop naar de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort, waar in de fanzone achttien simracers het tegen elkaar opnamen. Uiteindelijk kwam simvedette Floris Wijers als winnaar van die strijd uit de bus, waardoor hij en de winnaars van de andere landen zich mochten melden bij de finale in de Heineken Experience in Amsterdam.

Op woensdagavond verzamelen op de vijfde verdieping van Heineken Experience Amsterdam media, genodigden, de kandidaten en uiteraard Verstappen zelf zich voor het event. De zaal is omgebouwd tot een soort van pitstraat, tot aan de naamborden boven de 'garages' aan toe. Op de racestoelen staan stickers met de landen, behalve bij Verstappen: daar pronkt een eigen sticker. De finalisten rijden een kwalificatie van vijf ronden op het circuit van Zandvoort, in de videogame F1 22. Deze kwalificatie biedt de rijders nog één kans om zich optimaal voor te bereiden op de finale van achttien ronden om te bepalen wie de Player 0.0 wordt.

Vlak voor de kwalificatie komen de kandidaten het podium op voor een korte introductie. Daar verklapt Verstappen, de Heineken-ster van de avond, dat hij wel zeker 'twintig hele minuten' heeft geoefend voor deze belangrijke finale. "Dus dat gaat fantastisch worden!", lacht Verstappen. "Zoals je weet is simracen een grote passie van mij, dus ik wil proberen kansen te creëren voor mensen over de hele wereld. Op dit moment is racen nog een niche, we willen dat wat breder trekken en kansen bieden aan iedereen."

Na de introducties zoeken de simracers hun plek op en net als in de F1 zelf draait het in die eerste minuten weer om kennismaking met de baan, maar in dit geval ook de instellingen. Ook voor Verstappen verloopt het in eerste instantie nog niet helemaal naar wens, maar na wat aanpassingen zit ook de drievoudig wereldkampioen met een strak gezicht te kwalificeren. In die eerste minuten ziet het er goed uit voor Floris Wijers, de Nederlandse kandidaat. Verstappen moet nog aan de bak, want hij ligt op dat moment vierde op 1,3 seconde achter Wijers. Die heeft bovendien een grote voorsprong van negen tienden van een seconde, terwijl het daarachter dicht bij elkaar ligt. Maar na vijf ronden is de grid gereed: Wijers start van pole, Marc-Antoine Liboiron (Canada) sluit aan op P2, gevolgd door João Piana (Brazilië), Verstappen en Rivaldo Campos (Mexico).

Na die kwalificatie blikken de simracers terug op hun snelle ronde. Voor Verstappen verloopt die eerste ronde niet geweldig: "Ik ging met de harde band de baan op. Ik denk niet dat dat de juiste keuze was...", grapt de Red Bull-coureur, die vervolgens ingaat op de suggestie dat hij aan het 'sandbaggen' was: "Het was wel een grote zandzak!" Verstappen verklapt in ieder geval dat hij meer van dit soort competities wil organiseren. "Ik geniet ervan om te zien dat het nu werkelijkheid is. Ik kan niet wachten om nog meer van dit soort evenementen te organiseren." Piana klinkt dan nog zelfverzekerd, maar Wijers is de favoriet en voelt zich goed. "Ik kan niet klagen, maar de race is nog niet begonnen."

Foto: Set Vexy Max Verstappen nam het in de finale op tegen vier simracers van over de hele wereld.

Spannende duels

Na een korte pauze keren de simracers terug voor het echte werk: achttien ronden racen op Zandvoort. De start verloopt niet soepel voor Verstappen, die te maken krijgt met een wielspinnende Mercedes van Liboiron en vervolgens al in de Tarzanbocht afsnijdt. Hij moet dus even gas loslaten, maar herovert P4 al vrij snel. Vooraan rijdt Wijers weg in de McLaren, al blijft het veld dicht bij elkaar. Zo dicht bij elkaar, dat Liboiron van P3 moet verdedigen tegen Verstappen. De Nederlander haalt hem in na een keurige inhaalactie richting Hugenholtz, maar blijft vol onder druk staan. Met DRS sluit Liboiron weer aan, maar Verstappen verdedigt aan de binnenkant. Een ronde later slaat Liboiron toe met een goede dummy richting Tarzan, al gaan de twee nog even zij aan zij, maar Verstappen moet zich richting Scheivlak gewonnen geven. Het publiek leeft mee en geniet van het mooie duel tussen de drievoudig F1-kampioen en de Canadese simracer, wat regelmatig tot spannende momenten leidt.

In ronde acht van achttien maakt Wijers een pitstop, maar hij maakt het zichzelf moeilijker door een tijdstraf van vijf seconden voor het te hard in de pitstraat rijden - een straf die er ook komt voor Campos. Een ronde later maakt Verstappen zijn pitstop, van zacht naar medium. Hij sluit weer aan op P4, maar weet dat Wijers voor zich een tijdstraf heeft. De achterstand is echter te groot - of eigenlijk de voorsprong te groot - en na achttien ronden mag Wijers zich na een dominante vertoning Player 0.0 noemen.

"Wat een onbeschrijfelijk gevoel is dit", zegt de trotse Wijers. "Dat ik heb mogen racen tegen de wereldkampioen en hem ook nog eens heb kunnen verslaan, voelt als een droom die uitkomt. Ik ben heel trots op deze overwinning en dit vergeet ik nooit meer!" Verstappen wordt derde, maar erkent dat hij uitgesloten moet worden van de competitie en overhandigt P3 aan de concurrent die hem op de baan liet zweten: Liboiron. "Het was best intens, ik heb het echt warm", aldus Verstappen na de race. "We hebben ventilatoren nodig! Maar het was leuk, ik had een goed gevecht. Ik ben op het podium geëindigd, dus ik kan dit jaar nog een podiumplaats aan de lijst toevoegen!" Hij reageert later: "Het opnemen tegen zulke fanatieke racers was een mooie kans om mijn passie voor de sport te delen met racefans. Het is inspirerend om te zien hoe Player 0.0 verschillende talenten van over de hele wereld samenbrengt. Hopelijk is deze competitie een inspiratie voor iedereen die wil gaan racen." En er is goed nieuws, want de competitie keert in 2024 terug en zal in meer landen georganiseerd worden.



Alle deelnemers krijgen na afloop een 1:4 schaalmodel van de racehelm van Verstappen, maar voor Weijers is er ook nog de indrukwekkende Heineken-trofee. Maar geen champagne spuiten, want de dure simulatoren staan op een meter afstand.