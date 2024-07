Flinke boete voor Tsunoda wegens taalgebruik over boordradio 

“These guys are fucking retarded”, zei Yuki Tsunoda, toen hij richting het einde van Q1 in de pitstraat van de Red Bull Ring ineens Sauber-coureur Zhou Guanyu voor zich zag komen. De stewards onderzochten de zaak en besloten de Japanner een boete van 40.000 euro te geven voor het overtreden van de International Sporting Code. De helft van de geldstraf is voorwaardelijk: als Tsunoda tijdens het restant van 2024 geen vergelijkbare overtreding begaat, blijft het dus bij een boete van 20.000 euro.

In het statement van de stewards valt te lezen dat Tsunoda uitgebreid zijn excuses heeft aangeboden. “Hij legde uit dat doordat Engels niet zijn eerste taal is, hij zich niet bewust was van de betekenis van de Engelse woorden die hij gebruikt had, tot na de sessie”, delen zij mee. “Hij zei dat hij geschokt was toen hij daarachter kwam. Hij voerde aan dat hij dacht dat de woorden iets anders betekenden, maar erkende dat dit geen excuus mag zijn voor wat hij heeft gedaan. De stewards stellen de eerlijkheid van de coureur op prijs, maar benadrukken het feit dat de woorden beledigend en zeer ongepast zijn. Om dergelijke woorden te bezigen op een platform dat beschikbaar is voor het publiek, is een misdraging zoals omschreven in Artikel 20 van de International Sporting Code.”

“Gezien de omstandigheden vinden de stewards dat een zware straf nodig is, maar ze houden er ook rekening mee dat er oprecht spijt betuigd is door de coureur en dat hij heeft aangeboden om publiekelijk zijn excuses aan te bieden. Om die reden is besloten om een deel van de straf voorwaardelijk te maken.”

Tsunoda heeft inmiddels een bericht op zijn sociale media geplaatst, waarin hij zich verontschuldigt voor zijn woordkeuze. “Ik wil mijn excuses aanbieden voor wat ik vandaag op de radio heb gezegd. Ik heb het woord niet opzettelijk gebruikt en had de exacte betekenis volledig verkeerd begrepen. Nu ik beter weet wat het betekent, heb ik heel veel spijt van wat ik gezegd heb.”

Video: Samenvatting van de F1-kwalificatie in Oostenrijk