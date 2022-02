Red Bull Racing en Mercedes zijn elkaar meermaals in de haren gevlogen in 2021, waarbij het minimaal twee keer over de zogenaamde flexi wings ging. Rond de Grand Prix van Azerbeidzjan uitte Toto Wolff zijn ongenoegen over het exemplaar van Red Bull. Het bovenste van twee vleugelcomponenten zou onder hoge snelheid doorbuigen, met een lagere luchtweerstand en dus een hogere topsnelheid tot gevolg. Red Bull heeft de vleugel voor de Franse Grand Prix moeten aanpassen, al bleek de kous daarmee nog niet af. Zo waren de rollen in Brazilië omgedraaid. Daar werkte een slijtageplek op de W12 juist argwaan bij Red Bull en zou het aantonen dat het onderste vleugelcomponent bij Mercedes wegzakte, om op ieder rechte stuk een kleine DRS te creëren.

Alhoewel dit gesteggel voor een belangrijk deel met de intense titelstrijd samenhing, blijft de vraag of Formule 1-volgers in 2022 weer een nieuwe flexi wing-saga kunnen verwachten. "Nou ja, de elasticiteit van aerodynamische onderdelen verandert steeds en ik denk dat daar in het nieuwe reglement wel goed mee is omgegaan", reageert James Key tegenover onder meer Motorsport.com. "Er is uitvoerig over gesproken en ik denk dat het nieuwe reglement meer accuraat is als het gaat om onderdelen die kunnen doorbuigen."

Het nieuwe reglement moet een deel van het grijze gebied wegnemen en daar komen volgens de technisch directeur van McLaren nog strengere controles bij. "Sommige tests zullen wel wat stringenter zijn, ja, bijvoorbeeld voor de achtervleugels. En de dingen die in het afgelopen jaar zijn ingevoerd, zullen ook worden doorgetrokken naar het seizoen 2022." Daarmee duidt Key onder meer op de markeringspunten die verplicht zijn geworden naar aanleiding van het Red Bull-ontwerp en op de aangepaste controles die te danken zijn aan het Mercedes-exemplaar in Brazilië.

"Er is in ieder geval veel aandacht aan besteed en goed over nagedacht. De voorvleugels worden megagroot in 2022, maar er bestaan duidelijke richtlijnen voor de stijfheid. Er zijn nog altijd wel wat trucjes om mee te spelen, maar het zal niet meer zo makkelijk zijn om een grijs gebied te gebruiken als vorig jaar. Door het grondeffect keren er overigens wel andere onderdelen terug op de auto waar binnen het reglement mee te spelen valt qua stijfheid. Dat zou op enig moment een dingetje kunnen worden, maar het is zeker niet zo dat de FIA dit alles negeert", vervolgt Key. "Het is een gebied dat ze beter proberen dicht te timmeren en dat ze proberen te reguleren voor aankomend seizoen."