Marko dreigt: Als Mercedes protest aantekent, doen wij dat ook

Al enkele weken gaat het in de Formule 1 vooral om de flexibele achtervleugels. Volgens met name Mercedes buigt de vleugel van concurrent Red Bull Racing onder snelheid te ver door, wat op rechte stukken een voordeel oplevert. De FIA stelt vanaf de Grand Prix van Frankrijk strengere eisen aan de buiging van de vleugel. Volgens Mercedes zouden de wagens die hun vleugel moeten aanpassen - waaronder Red Bull - dus niet legaal zijn tijdens de aankomende race in Baku. Teambaas Toto Wolff dreigde al met een protest.

Mocht Mercedes in de Formule 1 Grand Prix van Azerbeidzjan protest aantekenen tegen de achtervleugel van de Red Bull RB16B, kan ook het merk met de ster een protest verwachten. Onze Duitse collega’s van zusterpublicatie Formel1.de spraken uitgebreid met Dr. Helmut Marko. Op de expliciete vraag of Red Bull in het geval van een protest van Mercedes zelf ook een protest indient antwoordde Marko bevestigend. In Milton Keynes vindt men de dreigementen “een beetje vreemd. De FIA heeft besloten dat de regels voor de stijfheid veranderen. Dat gaat in vanaf Paul Ricard.” Volgens de Oostenrijker was dat “een zeer duidelijk statement en regelgeving” en “als meneer Wolff dat te laat vindt” zou het probleem eerder op juridisch dan op sportief vlak opgelost moeten worden. Marko en Red Bull vinden in elk geval dat zij in hun recht staan: “Onze auto, net als veel andere auto’s, zijn goedgekeurd door de FIA en beoordeeld als reglementair.”

“Naar mijn mening bepaalt de FIA nog altijd de procedures”, aldus Marko. “Mocht Wolff zijn dreigement van een protest in Baku omzetten in daden, dan is hij vrij om dat te doen. Maar ik denk dat hij ook eens moet kijken naar zijn eigen voorvleugels. Op Servus TV en Sky waren beelden te zien hoe drastisch deze voorvleugel richting het asfalt buigt.”

Formule 1 sportief directeur Ross Brawn liet in gesprek met ESPN al weten dat een eventueel protest van Mercedes niet erg succesvol zal zijn: “De FIA heeft hier een duidelijke lijn getrokken. Het zou me verbazen als de stewards ingaan tegen de mening van de FIA.”

Een ding is duidelijk: deze strijd is voorlopig nog niet beslist.

